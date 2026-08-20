La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Roberto Velasco Álvarez llevará a cabo una visita de trabajo en Corea del Sur para sostener diversos encuentros con representantes de ese país.

A través de un comunicado, explicó que la visita permitirá potenciar la inversión entre ambos países, profundizar el intercambio cultural y explorar nuevas vías de colaboración en materia tecnológica, educativa y cultural.

En ese sentido, Velasco Álvarez tendrá una reunión de trabajo con Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de Corea; So Young Kim, vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Consejo Asesor del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST); y con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del Presidente de Corea.

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Así como también con ejecutivos de empresas coreanas instaladas en México, como Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A y con Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global de LG, además del personal de la Embajada de México en Corea.

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