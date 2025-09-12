Más Información

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo una conversación telefónica con su par alemán, Johann Wadephul.

Esto, luego del encuentro de la presidenta con el jefe de Gobierno, canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, en el contexto de la reunión del G7.

En la "productiva conversación telefónica", según la SRE, dialogaron sobre la agenda bilateral, perspectivas para fortalecer la cooperación en los ámbitos de comercio e inversión, y las posibilidades que ofrece el

También revisaron las coincidencias de ambos países en relación al multilateralismo.

"Alemania es el primer socio comercial de nuestro país de Europa y el quinto a nivel mundial", destacó la Cancillería.

