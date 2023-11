“Tu feminismo Malú Micher- se acabó cuando tuviste poder, la verdad es que te callaron a base de billetazos y de encargos”, reprochó la senadora del PAN, Kenia López a la feminista y legisladora de Morena en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En sesión ríspida, de ataques y descalificaciones, la panista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hizo un recuento de la grave situación de la violencia contra las mujeres en el país y expuso “hay 12 mil mujeres desaparecidas en el gobierno de López Obrador…eso es ofensivo para el vulgo”, ello ante los gritos de malestar de oficialistas.

En tribuna, expuso que la mejor forma de reconocer este hecho es asignando recursos para la investigación de más de 13 mil asesinatos de mujeres en este gobierno de López Obrador, más de 12 mil mujeres desaparecidas.

“Qué les parece si obligamos a López Obrador a que abra las puertas de Palacio Nacional y escuche a las madres y a los padres buscadores que no han encontrado respuesta”, agregó.

En respuesta, Malú Micher, senadora por Morena, rechazó las acusaciones de recibir dinero para callarse, calificó de politiquería las descalificaciones al gobierno de López Obrador y los cartulinas de senadoras del PAN donde se expusieron las cifras de feminicidios en el país.

“Esos carteles son politiquería; no es politiquería decir que nos queremos vivas; no es politiquería decir que nunca más; no es politiquería decir que nos queremos libres, vivas y sin miedo; no es politiquería, no voy a permitir, sobre nuestro cadáver, vamos a permitir que siga habiendo más mujeres que no defienden la vida libre de violencias y que no están en favor de una vida digna para todas y todos”, subrayó.

