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El Gabinete de Seguridad del gobierno de México reportó la detención de Carlos “N” y José Alberto “N”, por su posible participación con el robo de relojes de alta gama y un vehículo, ocurrido el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Dicho gabinete informó que elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de México capturaron a ambos sujetos en el municipio mexiquense de Huehuetoca.
De acuerdo con las investigaciones, Carlos “N” y José Alberto “N” habrían participado en la intercepción y robo de dos vehículos que salían del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), y que transportaban relojes de lujo.
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Las indagatorias continúan para identificar y detener a los demás involucrados.
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dft/bmc
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