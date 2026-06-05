Nación | 05-06-26 | 16:04 | Actualizada | 05-06-26 | 16:04 |

El del gobierno de México reportó la detención de Carlos “N” y José Alberto “N”, por su posible participación con el robo de relojes de alta gama y un vehículo, ocurrido el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec de Morelos, .

Dicho gabinete informó que elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de México capturaron a ambos sujetos en el municipio mexiquense de Huehuetoca.

De acuerdo con las investigaciones, Carlos “N” y José Alberto “N” habrían participado en la intercepción y robo de dos vehículos que salían del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), y que transportaban relojes de lujo.

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Las indagatorias continúan para identificar y detener a los demás involucrados.

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dft/bmc

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