Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como parte de las acciones para combatir el robo a autotransporte y resultado de una investigación coordinada de las instituciones del gabinete de Seguridad, se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia, en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo.

En conferencia de prensa señaló que la investigación se desarrolló durante cinco meses y tuvo su origen en las mesas de trabajo permanentes que la SSPC, Guardia Nacional (GN) y el Gobierno mantienen con cámaras y asociaciones del sector de autotransporte.

El funcionario federal detalló que a través de las denuncias, se identificó una alta incidencia delictiva en municipios colindantes entre el Estado de México e Hidalgo, particularmente en carreteras federales estratégicas como la 130, 135 y el Arco Norte.

“Labores de inteligencia permitieron identificar la estructura criminal del grupo, su liderazgo y sus zonas de operación, con el objetivo de frenar un patrón delictivo que afectaba de manera directa a empresas, operadores y cadenas de suministro.

“Las indagatorias permitieron establecer el modus operandi de esta organización, que incluía vigilancia de unidades de carga, seguimientos en carretera y el uso de engaños para detener a los operadores, quienes posteriormente eran víctimas de violencia y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés”, enfatizó García Harfuch.

Sostuvo que este esquema generó afectaciones a diversas empresas nacionales, impactando la economía y la seguridad de quienes transitan diariamente por estas rutas.

“Como resultado de la investigación y de la ejecución de órdenes de cateo, obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en siete inmuebles de Hidalgo y Estado de México, se realizó la detención de 12 personas, entre ellas, Mario Iván “N”, identificado como el líder del grupo criminal”, remarcó el titular de la SSPC.

Indicó que se aseguraron 13 armas de fuego, 2 mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, cuatro vehículos de carga, de los cuales dos contenían mercancía robada, inhibidores de señal y equipo tecnológico, además de los inmuebles utilizados por el grupo delictivo para el resguardo de mercancía y vehículos.

El funcionario refirió que están convencidos de que esta acción contribuirá de manera directa a reducir el robo de autotransporte en estas entidades, al desarticular una célula criminal que operaba de forma recurrente en corredores carreteros estratégicos y que generaba afectaciones constantes a transportistas y empresas.

“El robo al autotransporte y los delitos cometidos en carreteras, se combaten desde distintos frentes. En este caso, las acciones derivaron de investigaciones iniciadas a partir de diversas denuncias ciudadanas”, precisó.

