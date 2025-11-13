El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contestó a través de su cuenta de X al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por su acusación acerca de que es cuidado por 36 policías estatales, por los que la entidad paga 1 millón 750 mil pesos cada mes, desde 2022.

"Este mensaje es solo para contestarle a Guetierritos", mencionó.

"Mientes, hablas de que un servidor, mi familia, que andamos con 36 elementos de seguridad, ¿por qué no hacemos una cosa? Aprovecha que vas a andar por Ciudad Victoria y le preguntas al general secretario de seguridad del estado Carlos Arturo Pancardo a ver si es cierto lo que estás afirmando, no solo es mentira, es un tema muy sensible", dijo.

Asimismo, Cabeza de Vaca dijo que desde que llegó Américo Villarreal le quitaron la compensación de sus escoltas, a los que les daban la seguridad a su familia.

"Esto no nació de mí, es algo que está en la constitución y que fue reformado por los diputados en su momento, y que esto será y servirá para los gobernadores y los secretarios de seguridad pública", mencionó.

De igual forma, retó a Gutiérrez Luna a que le preguntara al secretario de seguridad de Ciudad Victoria si es cierto lo que afirma.

"No solo me quitaron las escoltas, sino que les he exigido que las que me manden tengan exámenes de confianza y esto es algo que tú no me mencionas", dijo.

"¿Por qué no aprovechan para hablar del huachicol fiscal?" "Te recuerdo que en la Cámara de Diputados, donde formas parte, se propuso una comisión especial para poder llegar al fondo del asunto. Ya que hay muchas denuncias al respecto, cerca de 600 mdp, de evasión de IEPS que fueron a parar a las manos de tu partido, sí, de Mario Delgado, que le financió su campaña para llegar a la presidencia de Morena y con ese dinero financió muchas campañas de muchos alcaldes y gobernadores", mencionó.

Otro de los temas que tocó el exgobernador de Tamaulipas es que hablen de las "alianzas perversas" con los grupos criminales del gobernador. "Este no ha podido salir a desmentir todas las denuncias".

También el exgobernador afirma que hay un "cerco mediático" operado por Américo Villarreal para evitar que lo cuestionen.

Asimismo, Cabeza de Vaca acusó a Gutiérrez Luna de ser un mensajero de quien dirige desde Palenque.

"Lo que haces es desviar la atención de uno de los principales problemas del país, que es la violencia que se vive en México".

"No es producto de la casualidad, es producto de la complicidad, de tu gobierno, de tu partido. muy especialmente con los grupos criminales; ya no saben cómo romper esa alianza con los criminales".

"Déjame recordarte algo, Gutierritos, que ya eres parte de esta organización criminal, ya que eres vocero de Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya.