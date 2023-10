Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Cházaro, coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD, respectivamente, exigieron al gobierno federal cambiar la estrategia en materia de seguridad, ya que advirtieron que “estamos a punto de perder el país, si no volteamos a ver el crimen organizado".

En conferencia de prensa, también pidieron la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que explique el registro de 44 mil policías fantasma; y también la presencia del comandante de la Guardia Nacional, David Córdova, para que presente un informe sobre la inseguridad en las carreteras del país.

Asimismo, señalaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2024 debe adecuarse para fortalecer a las policías municipales.

El diputado Rubén Moreira dijo que la titular de la Secretaría de Seguridad debe comparecer para explicar la existencia de 44 mil policías fantasmas.

“Que se aclare porque hay 44 mil policías fantasmas. Cuando ustedes cruzan las cifras del Inegi con las del secretariado, hay 44 mil policías que no se encuentran. No se ha dado cuenta la señora secretaria, la responsable de Secretariado de Seguridad nacional, si no se ha dado cuenta, yo creo que tenemos que pedir inmediatamente su renuncia”, expresó.

También denunció que en este sexenio se han cometido 167 mil 529 homicidios; una persona es asesinada por el crimen organizado cada 15 minutos, es decir, 95 al día; y se han asesinado a 212 alcaldes e integrantes de ayuntamientos.

“La violencia ya causa ingobernabilidad, transitar por las carreteras ya es un peligro. La Guardia Nacional no se aparece a pesar de que sabe que hay peligro. En enero habrá una crisis institucional después de la resolución la Corte. La Guardia Nacional, por resolución de la Corte, no puede tener ninguna relación con el Ejército mexicano; sin embargo, 100 mil integrantes de la Guardia Nacional son miembros del Ejército mexicano, que tendrán que, si nos ajustamos a la resolución de la Corte, tendrán que pedir su retiro e incorporarse a la Guardia Nacional y tendría que haber nuevos mandos”, explicó.

Por su parte, el coordinador panista Jorge Romero criticó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, denominada “Abrazos, no balazos”, porque no ha reducido los índices de feminicidios y homicidios en el país.

“El abrazo fue un ofrecimiento unilateral no correspondido en este gobierno. Nos amanecemos con cifras de más de 4 mil feminicidios, en este gobierno, más de 45 mil desaparecidos, más de 160 mil homicidios. Estamos lejanos a un país en paz como lo quieren ver cada mañana”, comentó.

Luis Cházaro, coordinador de la bancada perredista, dijo que el bloque legislativo Va por México exige cambiar la estrategia en materia de seguridad.

“El país está ensangrentado, el país está en llamas, por más que no lo quieran ver. Hacemos responsable al gobierno de la República de la paz social y de la no injerencia del crimen organizado en la elección del 2024”, abundó.

