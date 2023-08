La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, pidió a los diputados de Morena que atiendan como prioritaria, la reforma que en breve enviará el ejecutivo para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al participar en la reunión plenaria de Morena, la funcionaria federal descartó que se trate de militarizar al país, y aseguró que en realidad, la propuesta responde a que "la SSPC no tiene la infraestructura necesaria".

"Siempre nos preguntan ¿por qué no queremos tener la responsabilidad de la guardia?, simplemente porque la Secretaría también es de reciente creación, y no tiene la infraestructura para tener bajo nuestro mando a la Guardia Nacional, no hay en la secretaría un instituto para la seguridad social de las fuerzas armadas, esto significa que no hay un hospital, que no hay servicios de salud y que no tienen muchas de las condiciones para sacar adelante la seguridad social de sus elementos, tampoco tenemos colegio militar que fortalezca la capacitación, entonces no es solamente un capricho que digamos "no", es que es una buena formación la que están recibiendo de parte de la Sedena los compañeros de la Guardia Nacional", expuso.

Rodríguez Velázquez reconoció que para avalar dicha iniciativa, que será constitucional, se requiere la mayoría parlamentaria, por lo que confió que en 2024, Morena obtenga el respaldo ciudadano en las urnas.

"Confiamos en que está reforma será aprobada, con el apoyo popular tendremos las dos terceras partes de representación y será una prioridad para la construcción de la paz y la seguridad en el país", declaró.

Rosa Icela Rodríguez, aseguró que pese a la "deficiente" decisión de la Suprema Corte, de que la Guardia Nacional permanezca adscrita a la SSPC, "es necesario que continúen recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa. De esta manera sus elementos mantendrán su disciplina y profesionalismo, su salario sus prestaciones y ascensos", concluyó.





















