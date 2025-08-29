Más Información

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México establecieron esta madrugada un cerco con vallas de metal para blindar los accesos al

Ello en vísperas de que este 1 de septiembre se realice la sesión donde rindan la protesta de ley ante la virtual nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Lee también

En los accesos de las calles Madrid y París en sus desembocaduras con Reforma e Insurgentes ya fueron colocadas vallas metálicas que están resguardadas por cientos de uniformados.

El cerco policial también fue instalado para evitar manifestaciones que impidan la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso convocada por el aún presidente del Senado, , donde busca exhibir la zacapela de la que fue parte el pasado miércoles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses