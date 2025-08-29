Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México establecieron esta madrugada un cerco con vallas de metal para blindar los accesos al Senado de la República.

Ello en vísperas de que este 1 de septiembre se realice la sesión donde 881 ministros, magistrados y jueces rindan la protesta de ley ante la virtual nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

En los accesos de las calles Madrid y París en sus desembocaduras con Reforma e Insurgentes ya fueron colocadas vallas metálicas que están resguardadas por cientos de uniformados.

El cerco policial también fue instalado para evitar manifestaciones que impidan la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso convocada por el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, donde busca exhibir la zacapela de la que fue parte el pasado miércoles.

