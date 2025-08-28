Más Información
Luego de 12 horas y media de trabajos, concluyó la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en la Vieja Casona de Xicoténcatl.
Al encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, asistieron los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Hacienda, Edgar Amador; Energía, Luz Elena González; y Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
También participaron la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy; y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
Los únicos que no acudieron a la reunión pese a que habían confirmado su asistencia hasta hace unos días fueron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Al inicio del cónclave, las y los senadores morenistas eligieron por unanimidad a Laura Itzel Castillo como la nueva presidenta de la Mesa Directiva, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.
