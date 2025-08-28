Más Información

Luego de 12 horas y media de trabajos, concluyó la reunión plenaria del grupo parlamentario de , en la Vieja Casona de Xicoténcatl.

Al encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, asistieron los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Hacienda, Edgar Amador; Energía, Luz Elena González; y Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

También participaron la consejera jurídica del Ejecutivo, ; y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

Rosa Icela, Ernestina Godoy, Ana Lilia Rivera, Miguel Ángel Yunes, entre los asistentes a la plenaria de senadores de Morena (28/08/25) Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Los únicos que no acudieron a la reunión pese a que habían confirmado su asistencia hasta hace unos días fueron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al inicio del cónclave, las y los senadores morenistas eligieron por unanimidad a como la nueva presidenta de la Mesa Directiva, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, en sesión plenaria de Morena (28/08/25) Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Luisa María Alcalde acude a plenaria de Morena en el Senado (28/08/25) Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López (28/08/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
