En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y con una inversión social de 159 millones 100 mil pesos, inició la dispersión de recursos correspondientes al pago del bimestre enero-febrero, por mil 900 pesos, de la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte para 41 mil 887 jóvenes universitarios michoacanos registrados, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Añadió que el bimestre marzo-abril se pagará en el propio mes de abril. Para 2026, informó que la Beca Gertrudis Bocanegra contempla una inversión social de 418 millones 722 mil pesos, con el objetivo de que ninguna joven y ni ningún joven del estado de Michoacán abandone sus estudios universitarios por falta de recursos económicos.

Delgado anunció que las y los jóvenes michoacanos que no pudieron registrarse en la convocatoria anterior para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra, y por instrucción de la Presidenta de México, contarán con un nuevo periodo de registro para acceder a este beneficio.

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El nuevo proceso de registro iniciará el próximo 23 de marzo y concluirá el 27 de marzo. El trámite podrá realizarse a través de la página: www.becagertrudisbocanegra.gob.mx.

El titular de la SEP recordó que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, más 20 ampliaciones y la creación de 60 Ciberbachilleratos modulares en zonas urbanas e indígenas que son un modelo nuevo que ofrecerá a las y los jóvenes mejores aprendizajes, cultura y deportes. Además de que se crearán 50 mil espacios nuevos para educación superior.

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