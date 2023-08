Durante el sexto y último foro del Frente Amplio por México, denominado “El México para las Mujeres", realizado en Mérida, Yucatán, las senadoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez lamentaron las condiciones de inseguridad y desventaja que enfrentan las mujeres mexicanas debido a una política social y económica que las ha relegado durante toda la historia del país.

Las aspirantes a la candidatura presidencial del bloque opositor coincidieron en que se debe plantear un sistema de prevención con perspectiva de género para reducir la violencia que afecta a las mujeres; así como recuperar los espacios públicos para ellas.

Señalaron que el actual déficit de recursos delimita la estrategia de seguridad; y afirmaron que las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo deben recuperarse porque coadyuvan al empoderamiento de las mujeres.

La senadora Beatriz Paredes expresó que se debe entender que hay un cambio e. La forma de hacer política en México, con la inclusión de las mujeres en este ámbito.

"Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Lo que tenemos que lograr es una nueva manera de articular la política para recuperar la confianza de la sociedad", dijo.

Abundó en que un gobierno encabezado por una mujer debe desarrollar una estrategia de política de financiamiento, con créditos preferenciales para actividades productivas de mujeres, y un fondo de garantías para las MiPyMEs que respalden a las empresarias mujeres.

"Necesitamos, pues, una visión productiva en el caso del sector social de la economía y en el caso de las MiPyMEs, recupero lo que se señaló en otro foro: hay que rescatar el Instituto del Emprendedor, donde las mujeres están en los pequeños negocios de nuestro país", aseveró.

Abundó en es necesaria una estrategia de seguridad social del Estado mexicano, y una estrategia de cuidados, permita que la integración plena de las mujeres al trabajo, "esté acompañada por cubrir las necesidades de cuidados. Ya no será la mujer, será el Estado en su conjunto el de la responsabilidad".

Y criticó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por reducir los recursos destinados a los estados y municipios para la seguridad.

"Esta administración centralista al extremo desapareció los fondos de respaldo a los municipios y a los estados, en materia de seguridad; han tenido que hacer esfuerzos extraordinarios los estados. Es posible coordinarse si tienes vocación democrática y de presidente demócrata, si la tienes de emperador, aunque tengas los instrumentos, no podrás lograrlo", apuntó.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez invitó a crear un nuevo pacto que sustituya al patriarcal, y que garantice seguridad para las mujeres.

"Ha llegado el momento de romper por completo el viejo pacto patriarcal, para crear uno nuevo, sí somos diferentes mujeres y hombres pero valemos igual un pacto sin adjetivos así sin más. Uno que garantice la seguridad para salir a la calle sin sentir miedo a las mujeres todas sin distinción", expuso.

También reitero que fue un error la eliminación de las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, y por ello el gobierno de Morena le falló a la ciudadanía.

"Quitado las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, este gobierno ya no va a hacer nada, yo no sé con qué cara las mujeres de Morena y sus aliados pueden ver a los mexicanos, si no fueron capaces de levantar la voz cuando estaban destruyendo las estancias infantiles. Lo primero que hay que hacer es recuperar estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, y volver a certificar a las mujeres para que ingresen al mercado laboral, y eso lo vamos a hacer con este Frente Amplio por México", dijo la aspirante panista.

Expuso la gravedad de la inseguridad para las mujeres, reflejado en Miles de llamadas de auxilio. "¿Qué ha hecho el gobierno con las 120 mil llamadas de emergencia al 911?", cuestionó.

"Cada llamada debería de ser una alerta y debería de haber un sistema de protección para que haya un seguimiento del caso. Me resisto a aceptar que las abuelas madres e hijas no pueden salir a la calle sin sentir miedo necesitamos regresar la seguridad", afirmó.

"Muchas mujeres no salen de hogares violentados porque no tienen la posibilidad de salir adelante, entonces tenemos que dar un trabajo de empoderamiento, sobre todo de recursos para que puedan realmente tener una vida independiente", propuso.

Finalmente, subrayó que la primer mujer presidenta de México será propuesta de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD.

"Me parece tremendo que hayan tenido que pasar 200 años para que hoy, una mujer pueda aspirar a la Presidencia de la República y estoy segura que esa mujer será de este frente amplio opositor", refirió.































