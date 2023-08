Beatriz Paredes, la candidata incómoda del Frente

El crecimiento de Beatriz Paredes en las encuestas previas a la elección de la coordinadora y futura candidata presidencial del Frente Amplio por México, fue un fenómeno que sorprendió a propios y extraños. No sólo tomó por sorpresa a los integrantes de esa alianza opositora, especialmente al PAN que en la inexperiencia y soberbia de sus dirigentes creían tener ya a la candidata ganadora en la persona de Xóchitl Gálvez, sino a los propios priistas que si bien sabían del peso político y la experiencia de la senadora tlaxcalteca, nunca esperaron tener una aspirante tan fuerte que hoy podría ganar la candidatura frentista.

Pero la reacción ante el alto nivel competitivo que alcanzó la exgobernadora de Tlaxcala en el proceso interno ha sido muy diferente entre los tres partidos aliados: mientras en el PRI, Alito Moreno y otros grupos de priistas destacados que lo acompañan en este proceso de pronto vieron en Beatriz a una especie de pepita de oro que le revivió la ambición, la motivación y la esperanza a un PRI alicaído y en franco retroceso, y pusieron a trabajar lo que queda de la antigua super maquinaria electoral del priismo en los estados de la República (que es básicamente lo que no les pudo quitar Morena y López Obrador), en el PAN el inesperado repunte de Paredes los agarró descolocados y prendieron las alarmas ante la posibilidad real de que sus aliados tricolores les ganaran la nominación presidencial.

Por eso, mientras los priistas empezaron a arropar y a potenciar el crecimiento de su candidata con un trabajo fino del que aún saben hacer los operadores y antiguos alquimistas y mapaches del viejo partido, en el PAN diseñaron un plan de emergencia para fortalecer a Xóchitl Gálvez con la declinación de Santiago Creel, primero, pero luego, cuando eso no fue suficiente para disminuir a la contrincante del PRI, comenzaron a mover los hilos de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, varias de ellas vinculadas al activismo del empresario Claudio X. González, para que estas comenzarán a pronunciarse y a presionar públicamente por una “declinación” de Beatriz Paredes para que le dejara el paso libre a la candidata panista.

Y como ni eso ha frenado la resurrección del dinosaurio priista que, aun en su ocaso volvió a mover la cola, entonces la dirigencia de Marko Cortés, apoyado por las citadas organizaciones y empresarios, convenció a la dirigencia nacional del PRD, que encabezan los chuchos en la persona de Jesús Zambrano, para que respaldaran públicamente la candidatura de Xóchitl Gálvez como la opción preferida de los perredistas y, por tanto, la que cuenta no sólo con el apoyo del panismo, sino de dos de los tres partidos que integran el Frente opositor.

Ayer mismo, la estructura nacional del PRD organizó un evento en la Ciudad de México en el que invitaron a Xóchitl Gálvez para expresarle su apoyo y respaldo en la contienda interna luego de que, según el dirigente Jesús Zambrano, realizaron una consulta a nivel nacional con sus comités y estructuras en todo el país, y estos se pronunciaron a favor de darle el espaldarazo público a la aspirante hidalguense en la cerrada contienda que se vive en el Frente. “Hoy la densidad política del PRD nos dimos cita para anunciar que vamos con nuestra amiga Xóchitl Gálvez para que encabece la construcción del Frente Amplio por México, porque nos identificamos con las banderas socialdemócratas y libertarias. Estamos decidiendo cambiar el rumbo de nuestro país”, dijo ayer en su mensaje Zambrano.

Lamentablemente para el PAN, la elección interna, que ellos mismos definieron con los otros dos partidos, no se va a ganar con pronunciamientos, declinaciones ni presiones como las que están ejerciendo sobre el PRI y su candidata. Tendrán que ser los votos de los ciudadanos que se inscribieron para participar en este proceso, sumado a las encuestas que se han empezado ya a levantar, los que definan quién será la abanderada del Frente opositor. Es un contrasentido y una incongruencia que en una elección en la que se fijaron reglas consensuadas, se firmaron acuerdos interpartidistas y se ofreció certidumbre y transparencia para la definición de la candidatura opositora, hoy se pretenda que la candidata sea electa por aclamación de grupos y organizaciones.

Si realmente quieren tener posibilidades de convencer a los ciudadanos apartidistas y concitar el voto masivo para derrotar a López Obrador y a su partido de Estado, la veracidad y legalidad de su proceso son fundamentales para que puedan tener credibilidad y autoridad moral sobre lo que tanto critican a Morena y al Presidente. Si su proceso no es, como dijo desde hace meses el inquilino de Palacio Nacional, una simulación en la que ya estaba previamente definido que la candidata frentista fuera Xóchitl Gálvez, entonces tendrán que demostrarlo con resultados claros, transparentes y confiables de su proceso mixto de votación y encuestas.

Un resultado que se preste a suspicacias o a “sospechosismos” —para citar al clásico Santiago Creel— sería letal para las posibilidades del Frente Amplio por México y oro molido para Morena y la 4T. Al final, si como sostienen ellos mismos en la cargada política y mediática que están promoviendo, Xóchitl Gálvez es “la mejor opción”, “la mejor candidata” y “la más competitiva” para enfrentar al oficialismo en la elección presidencial del 2024, entonces la hidalguense no tendría por qué tener problema en ganarle por un amplio margen a la candidata incómoda en que se les ha convertido Beatriz Paredes Rangel. La incógnita más bien sería ¿qué va a hacer el PAN si Xóchitl no le puede ganar a Beatriz?

NOTAS INDISCRETAS…

Y mientras en el frente de la oposición la elección interna se cierra entre sus dos candidatas, en Morena cada vez queda más claro que las famosas reglas del “Acuerdo interno” que firmaron los seis precandidatos o corcholatas fueron sólo un catálogo de buenas intenciones, porque en la realidad todos y cada uno de los aspirantes las violaron cómo se les dio la gana. Ni hubo civilidad, ni gastaron solo 5 millones, ni evitaron las cargadas de los gobernadores y, lo más grave, varios aspirantes promovieron y aceptaron que desde las dependencias de gobierno federales y estatales se desviaran recursos públicos, se coaccionara a la gente y se les condicionaran los programas y apoyos sociales y económicos, para que apoyaran a tal o cual candidata o candidato. Para decirlo claramente y con todas sus letras: el proceso interno morenista terminó siendo un cochinero y las reglas draconianas y austeras que ellos mismos se fijaron, por órdenes de su jefe político el Presidente, terminaron siendo letra muerta, imposibles de cumplir ante la ambición y la avaricia de poder de la mayoría de los aspirantes. Un buen ejemplo de lo que pasó en esta elección interna ocurrió ayer en Tamaulipas en donde el aspirante Adán Augusto López denunció públicamente, en una de sus asambleas, a un funcionario del gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas, de intentar sabotear su evento repartiendo despensas a la gente para que no fueran a escucharlo: “Y aquí lo denuncio públicamente, Luis Miguel Iglesias, que es el delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Tamaulipas, ahí andaba, a unas cuadras de aquí hace un rato, repartiendo despensas para que la gente no viniera a esta asamblea informativa. Y cómo yo sé que le va a ir a decir a su jefe, en lugar de hablarle con la verdad y admitir su error, por decirlo elegantemente, le va a ir a decir, eso es una mentira; pues desde aquí se lo digo al gobernador (Américo), si quieren pongo a su disposición los videos donde está repartiendo despensas y diciéndole a la gente”. Pero mientras Adán se quejaba de sabotaje desde el gobierno estatal a su campaña, la dirigencia y el Consejo estatales de Morena en Tamaulipas acusaron a los coordinadores territoriales de apoyar a Adán Augusto López con jornadas de propaganda. “Nos deslindamos de las acciones y pronunciamientos de los COT´s (coordinadores territoriales) a favor de uno de los aspirantes, en clara violación a los acuerdos pactados”, dijo la dirigencia morenista en el estado, quien publicó y difundió fotos de dichos promotores con chalecos de Morena, repartiendo propaganda en favor del exsecretario de Gobernación en varios municipios tamaulipecos. ¿Y entonces? Unos denuncian a otros por violaciones y los otros les responden con otras denuncias. La verdad es que el proceso morenista, que pretendía ser innovador e inédito en la política mexicana y en la historia de las sucesiones presidenciales, está terminando en algo parecido a una guerra de pastelazos o de todos contra todos, donde la legalidad y los acuerdos no importan, sino ganarle al otro o a la otra a como dé lugar y a costa de lo que sea. Total, si el Presidente de la República y jefe político del morenismo dice que “no me vengan con que la ley es la ley”, pues sus corcholatas y pupilos repiten lo mismo —sobre todo a la que tanto le gusta imitarlo en todo—: “no nos vengan con que las reglas son las reglas”, o lo que traducido a la filosofía de los políticos mexicanos también significa que “las reglas (como las leyes) se hicieron para violarse”. Y a propósito de Tamaulipas, ayer el estado fue noticia por dos asuntos distintos pero que al final se conectan. El primero, fue el anuncio que hizo ayer el Colectivo "Amor por Nuestros Desaparecidos" de que encontraron un nuevo "campo de exterminio" en el ejido La Retama de la ciudad de Reynosa, en el que descubrieron restos de lo que fueron "cocinas y fosas clandestinas" en donde asesinaron y desaparecieron los restos de varios seres humanos. Tal vez en un país como este, cuyo territorio casi en su totalidad se ha convertido en una enorme fosa clandestina en donde entierran cuerpos de hombres y mujeres desaparecidos, la mayoría jóvenes, eso ya no sea tan noticioso; pero lo que sí es una bomba es que los terrenos ejidales donde se encontraron esos restos humanos esparcidos por la superficie son propiedad, según afirma el portal Elefante Blanco, del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Según ese medio digital acreditado en el estado, "este ejido fue comprado, casi en su totalidad, por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a través de una de sus empresas fachada, dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en marzo de 2021. El entonces titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, informó a En un 2X3 que en ese espacio el panista instaló "una empresa eólica". El mismo diario digital precisa que en 2016 la empresa Enerxiza Wind, presuntamente de Cabeza de Vaca, se asoció con Acciona para obtener una licitación y operación de un parque eólico en El Cortijo, en el ejido La Retama, para generar energía eólica para venderla a la CFE. Y el otro asunto sobre la entidad tamaulipeca, fue la liberación de Eugenio Hernández ordenada por un juez federal, luego de que le otorgaran amparos definitivos contra los cuatro procesos que le inició desde hace 9 años la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. El exmandatario priista de Tamaulipas fue detenido en octubre de 2017 durante el gobierno de Cabeza de Vaca, acusado de peculado y lavado de dinero y, según su abogado, Javier López, "fueron delitos fabricados con Tamaulipas con la única finalidad de mantenerlo privado de libertad". Y después de 6 años de tenerlo en prisión, Eugenio anoche salió del penal de Tenango del Valle acompañado de sus hijos Camila, Fabiola Ana Roberta y Eugenio. Justamente quien detuvo y proceso al exgobernador priista fue el actual fiscal Irving Barrios, quien fue y sigue siendo el brazo político y justiciero de Cabeza de Vaca. Los jueces federales consideraron que no hay elementos suficientes para que continuara en prisión y ordenaron su liberación inmediata. Eugenio Hernández queda libre de esos delitos locales, pero tendrá que seguir enfrentando el proceso de extradición solicitado en su contra por el gobierno de Estados Unidos, aunque ahora podrá defenderse en libertad. Pregunta que lleva jiribilla: ¿Será pura coincidencia que las dos noticias tamaulipecas hayan ocurrido el mismo día y casi al mismo tiempo: el campo de exterminio en un predio propiedad de Cabeza de Vaca y la liberación de Eugenio Hernández, a quién él ordenó detener? Que cada quien saque sus conclusiones... Agitamos los dados: tocó Escalera Doble. Semana redonda.