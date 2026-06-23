La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó hoy una reforma impulsada por legisladores de Movimiento Ciudadano con la que se incorpora la figura de “actividad deportiva digital” en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La diputada federal Iraís Reyes dijo que el aval a los llamados eSports es un paso importante para actualizar el marco legal mexicano y reconocer una actividad que ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años.

“Es un primer paso para reconocer institucionalmente la actividad deportiva digital y así generar certeza jurídica, impulsar políticas públicas y abrir la puerta para que México pueda desarrollar plenamente su potencial en este sector”, señaló Iraís, quien promovió la iniciativa.

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La reforma aprobada define la “actividad deportiva digital” como una práctica realizada de manera individual o colectiva mediante videojuegos o simuladores digitales, que puede implicar participación, recreación o competencia bajo reglas previamente establecidas.

El dictamen establece que en dichas actividades se desarrollan habilidades cognitivas, técnicas, estratégicas y de coordinación, aunque no las equipara jurídicamente al deporte tradicional.

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“Durante mucho tiempo, los videojuegos fueron vistos únicamente como entretenimiento. Peor aún, millones de jóvenes crecieron escuchando que jugar videojuegos era una pérdida de tiempo… Se estigmatizó a toda una generación sin comprender el potencial que existía detrás de una pantalla. Sin embargo, hoy los videojuegos representan una de las industrias culturales y tecnológicas más dinámicas del planeta”, dijo Iraís.

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“Cuando hablamos de eSports hablamos de competencias organizadas que requieren preparación, estrategia, disciplina, trabajo en equipo, entrenamiento constante y capacidad de toma de decisiones bajo presión. Este reconocimiento permite que México empiece a ordenar una realidad que ya existe y que representa oportunidades para miles de jóvenes”, afirmó.

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México es actualmente el mercado de videojuegos más grande de América Latina y uno de los 10 más importantes del mundo, con más de 76 millones de jugadores activos y una industria que supera los 2 mil 300 millones de dólares al año. Tras la aprobación en comisión, el dictamen continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados para su eventual discusión y votación en el Pleno.

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