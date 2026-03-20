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Isla Mujeres, Q. Roo.- Alejandro Svarch, director del , presentó avances del plan de infraestructura hospitalaria en el estado, además que anunció la construcción de una nueva torre de especialidades del hospital Kumate en Cancún.

"Con esta obra no solo vamos a ampliar al insignia del estado, sino que estamos saldando una deuda histórica del pueblo que : acercar la alta especialidad a la población", dijo Svarch.

Mencionó una inversión de más de 400 millones de pesos y la incorporación de 26 nuevas especialidades.

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Destacó el rescate del antiguo hospital general para transformarse en el hospital materno infantil, con una inversión de 533 millones de pesos.

Resaltó que este proyecto tiene un doble impacto social porque amplía la atención materna "con un modelo más digno, cercano y humano", y por otro recupera un espacio público para ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad.

Entre otras acciones, destacó avances en el hospital general de Chetumal y de Carrillo Puerto, así como la expansión de la medicina especializada.

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