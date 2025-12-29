Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

La presidenta aseguró que no aumentará en 2026 el , además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no dejaría de recaudar.

“La gasolina no va a aumentar el precio, eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en al destacar un trabajo técnico “muy detallado”.

Recordó que con la mayoría de los gasolineros se acordó que la gasolina regular no pasaría de los 24 pesos por litro.

“Al aumentar el IEPS, lo que corresponde a la inflación no impacta en el precio de la gasolina regular, eso se acordó con los gasolineros y se va a seguir trabajando con los gasolineros”, comentó.

“Falso, no va a aumentar”, insistió la titular del Ejecutivo federal.

“Lo que se dice es que sería la Premium, la gasolina roja la que tendría que pagar este costo”, se le dijo.

“No necesariamente, es un acuerdo con los gasolineros en donde no aumenta el precio de la gasolina regular y cada seis meses se actualiza”, dijo la Mandataria federal.

