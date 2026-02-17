En la delegación del IMSS Tamaulipas se pagaron alrededor de 41 millones de pesos en pensiones a 40 personas que fueron registradas sin cumplir con los requisitos, de acuerdo con los expedientes CCTAM 326/2024 y CCTAM 327/2024, del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones.

El ejercicio de fiscalización determinó cancelar los pagos de las pensiones porque derivaron de inscripciones improcedentes, realizadas por las empresas Servicios y Administración de Tamaulipas BKING y Flores y Follajes Sánchez, así como del ciudadano José Luis Sánchez Constantino.

Las auditorías realizadas por la delegación del IMSS Tamaulipas señalan relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas simuladas, salarios inflados y altas ante el IMSS en edades atípicas, entre 56 y 72 años.

Sin embargo, el titular de la delegación, José Luis Aranza Aguilar, determinó ignorar los resultados de la auditoría realizada por Herminio Elizondo Quintanilla, subdelegado administrativo, quien, incluso, fue denunciado por dichas empresas ante la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS, por presuntos actos de extorsión.

Según consta en el documento, en seis meses, hasta junio del 2024, el IMSS Tamaulipas había pagado 17 millones 157 mil pesos por las pensiones improcedentes: 1 millón 930 mil pesos a Flores y Follajes Sánchez; 9 millones 154 mil pesos a José Luis Sánchez Constantino; y 6 millones 073 mil pesos a Servicios y Administración de Tamaulipas Bking.

Además, erogó 8 millones 597 mil pesos más por “recargos y actualizaciones que dejo de cobrar por los trabajadores reportados”: 4 millones 354 mil pesos a Flores y Follajes Sánchez; 2 millones 171 mil pesos a José Luis Sánchez Constantino; y 2 millones 071 mil pesos a Servicios y Administración de Tamaulipas Bking.

“(La auditoría) determinó existe un daño patrimonial al Instituto, en virtud que los funcionarios públicos Pedro Casanova García, Óscar Eduardo López Guillén y María Yuriana Pérez Herrera en el desahogo de dichos expedientes de Cartas Invitación realizaron cuantificación de manera incorrecta las actualizaciones y recargos”, detalla el documento.

Posteriormente, el Consejo Consultivo Delegacional liberó el pago de 16 millones de pesos más, tras la reversión del dictamen.

Los dictámenes técnicos señalaron que no se podía acreditar una relación laboral real entre las empresas auditadas y los trabajadores que recibían las pensiones, ya que no se presentaron contratos laborales, recibos de nómina, registros de asistencia, comprobantes bancarios de pago o cheques.

Cabe recordar que José Luis Aranza Aguilar, titular de la delegación IMSS Tamaulipas, fue detenido el 22 de abril de 2025, por policías estatales, en Ciudad Victoria, con 298 mil pesos en efectico, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García.

El 22 de mayo de ese año, el IMSS removió al delegado en Tamaulipas, y nombró como encargado de la operación administrativa de la Delegación, al general brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz; sin embargo, Aranza Aguilar regresó al cargo.

