Aspirantes a 2024 de los partidos que integran la alianza Va por México presionan para que las dirigencias del PAN, PRI y PRD definan ya un método democrático por consenso y sin exclusiones, de amplia participación ciudadana para poner a una mujer o un hombre a competir con las corcholatas que promueven Morena y sus aliados.

Consultados directamente o a través de sus equipos, Santiago Creel, Lilly Téllez y Damián Zepeda, del PAN; Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat, Claudia Ruiz Massieu y José Ángel Gurría, del PRI, así como Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, del PRD, coinciden en que urge ya avanzar en un método de selección a fin de posicionar al abanderado opositor para romper el monopolio de las precampañas de las llamadas corcholatas del oficialismo.

Sin embargo, los aspirantes mantienen matices y diferencias en cuanto a los requisitos que se deben imponer, o no, a quienes aspiren a competir por la Presidencia; unos apoyan distintos filtros y otros optarían por métodos de consultas más amplios.

Leer también: Fernando Canales rechaza exigir un millón de firmas a aspirantes presidenciales del PAN

En el PAN, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, refirió que Va por México debe definir cuanto antes las reglas de competencia para los aspirantes a la candidatura presidencial.

“Creo que deben emitirse las reglas cuanto antes, ya lo dije en distintas ocasiones. Para mí es fundamental que ya se establezcan las reglas para que no existan especulaciones ni que sean debate las reglas”, comentó.

Refirió que el método de selección debe ser equitativo, pero sí debe haber requisitos que sirvan como filtro para delimitar la lista de los aspirantes que han levantado la mano para participar. “Quienes quieran competir por la candidatura a la Presidencia deben debatir sobre los proyectos que impulsan y no por las reglas de competencia, ya que el enemigo de la coalición son Morena y sus corcholatas”.

Quien también aspira a la candidatura opositora, Damián Zepeda, senador del PAN, se pronunció para que no se acelere el nombramiento de un candidato a modo por medio de requisitos “ridículos”, como pedir un millón de firmas, cuando lo que se requiere es un proceso transparente y largo en el que los aspirantes viajen por todo el país, debatan sus propuestas y al final se elija al mejor posicionado y que pueda ganar.

“Vayamos a un método abierto, público, transparente, a [lo] largo del país, donde nos vayamos jalando la marca, llamando la atención de la ciudadanía y quitándole a Morena el monopolio de las precampañas. No se debe apresurar este proceso interno de elección porque se terminará por elegir al que más conocen, pero que no gana elecciones”.

El exdirigente nacional del PAN dijo que “hoy yo veo una silla vacía en el liderazgo de la oposición de cara a 2024 y no nos van a regalar nada, por lo que se debe evitar la tentación que existe de un proceso que sea una simulación, sería ponerle el último clavo al ataúd”.

La senadora Lilly Téllez, de reciente filiación panista, ha manifestado expresamente su rechazo a un método que imponga firmas ciudadanas como el que se impulsa en Acción Nacional. Ha dicho en redes sociales y en su participación en entrevistas televisivas que juntar firmas sería excluyente y oneroso.

Por su parte, en el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel comentó que los tiempos los van a definir los partidos de la alianza junto con la sociedad.

“A mí no me disgusta lo que mencionó el presidente del PAN, Marko Cortés, de que haya un requisito de un volumen importante de firmas que lo respalden a uno. A mí no me disgusta, yo pienso que si eres aspirante a algo tan importante como la Presidencia de la República pues debes tener un soporte social, cargos de militante.

“No me disgusta, creo que es algo que tendrán que ponderar los propios partidos políticos, pero estoy dispuesta a participar en el método más abierto posible, más democrático posible y sí he planteado la necesidad de que se incorpore la ciudadanía en este proceso de selección”.

Leer también: Urge Mancera a definir candidatura presidencial de Va por México

El diputado priista Ildefonso Guajardo refirió que en Va por México aún no existe un método definido para elegir a quienes competirán por la candidatura a la Presidencia, y la propuesta hecha por el dirigente nacional del PAN es sólo una sugerencia. Advirtió que antes de definir la forma en que competirán los aspirantes se debe definir el programa de gobierno de la coalición, que defina un modelo de país diferente al implementado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que estamos poniendo la carreta delante del caballo. Creo que lo primero que tiene que definir la alianza es cuál va a ser el programa de gobierno de la coalición. [Ofrecer] un país de futuro que no consista en lo que fue en los últimos 30 años y rescate el deterioro de los últimos cuatro”, comentó.

A su vez, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que, más que los tiempos, lo importante es el método que se acuerde para la definición de la candidatura presidencial de la alianza opositora, que “tendrá que ser el más abierto y democrático posible, con debates y encuestas incluidas” para entusiasmar a la gente y logre seguimiento en los medios.

“En junio tendríamos que tener decidido el procedimiento, y entonces que tengas por lo menos julio, agosto y todo septiembre, tres meses, donde ya estás haciendo esos debates, donde estás saliendo por el país, y yo creo que no pasaría de finales de septiembre, principios de octubre, que si lo hiciste bien, ya puedas tener al candidato de la alianza opositora”, comentó.

Se manifestó en contra de que cada partido de la alianza postule a un candidato y luego entre ellos se realice la competencia interna. Dijo que lo ideal es que se inscriban los interesados, tanto de los partidos como de la sociedad civil, y de una lista de 16 aspirantes que cumplan los requisitos se elija democráticamente.

Otros aspirantes, como la senadora Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat y el exsecretario de hacienda, José Ángel Gurría, también se han pronunciado por definir un método.

La excanciller Ruiz Massieu, quien tiene una fuerte disputa con la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno, ha sido promotora de exigir un método que permita el involucramiento de la ciudadanía y no únicamente de las cúpulas partidistas.

En el mismo sentido se han expresado Alejandro Murat y José Ángel Gurría, sobre diseñar el mejor método para designar a un candidato o candidata fuerte.

En el caso de Gurría, exsecretario general de la OCDE, en distintos foros ha dicho que la propuesta panista de recabar un millón de firmas es sólo una idea de la cual aún no se conocen más detalles, pero que los dirigentes de los tres partidos deberán ya apurarse a discutir el mejor mecanismo de selección.

Los tres priistas participaron recientemente en la reunión de aspirantes priistas con el dirigente Alito Moreno, en la sede nacional de ese partido.

Mientras que, en el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera urgió a definir el método por consenso para elegir al candidato presidencial de la oposición a fin de no estar en desventaja con las llamadas corcholatas oficiales que tienen meses en precampaña. “Yo creo que hay dos opciones: una es que cada partido se encargue de sus procesos internos y defina a su candidato. Me parece lo ideal para que cada quien defina sus procesos y si el PAN quiere que sus aspirantes junten un millón de firmas, pues que lo hagan ellos; el PRI dice que quiere hacer foros y están explorando varias opciones, pues también que lo hagan, y el PRD que diga lo propio.

Pero si se piensa un solo proceso para los tres partidos de la Alianza por México, se debe definir un método, pero es urgente que ya se defina, que ya no perdamos tiempo para poner al candidato o candidata en el pensamiento de las personas, dijo.

Por último, Silvano Aureoles señaló que el método de selección al interior de la coalición debe ser democrático, abierto, transparente y con la participación de los ciudadanos para darle credibilidad, porque “hay por lo menos unas 50 organizaciones en la sociedad civil que quieren participar. Hay que incluirlas”.

“Creo que la ruta tradicional de las decisiones en los partidos, solamente en sus órganos de toma de decisiones, está rebasada. [Debe ser un] método democrático con participación ciudadana, elecciones primarias en urnas, para que la gente participe, y con una plataforma muy importante de lanzamiento”, expuso.

Refirió que “urge” definir las reglas de la competencia interna en Va por México, pero será después de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, porque son prioridad.

Leer también: Aspirantes reaccionan a encuesta presidencial