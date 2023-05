Monterrey.- El exgobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, integrante de la asociación Unidos por México, expresó su desacuerdo con la propuesta del dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, de exigir como requisito el apoyo de uno por ciento del padrón electoral, casi un millón de firmas, para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del PAN.

El también exsecretario de Energía y Economía en el gobierno de Vicente Fox expuso lo anterior durante una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del vestíbulo del Congreso del estado, donde dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD firmaron un acuerdo con asociaciones civiles, para impulsar un Gobierno de Coalición a nivel Federal y Estatal hacia las elecciones de 2024.

Ante un medio centenar de asistentes, Canales afirmó que los mexicanos amamos a nuestro país, estamos orgullosos de lo que somos, “pero nadie estamos contentos con lo que hemos logrado, esencialmente porque hay pobreza y hay división y esto se debe a gobiernos dictatoriales que de tiempo en tiempo ha tenido nuestro país, por citar los más icónicos: Santa Anna, Porfirio Díaz y Andrés Manuel López Obrador”.

Por ello señaló que quienes hoy se reunieron están “decididos a sobreponernos, y porque debemos de ganar las elecciones de 2024, necesitamos llegar unidos”

Recordó las numerosas confrontaciones que el PAN ha tenido con el PRI a nivel nacional y “en Nuevo León son épicas las campañas del PAN contra el PRI, y con el PRD” porque son somos partidos políticos, tenemos objetivos e ideologías distintas, programas diferentes, pero nos une el cariño con nuestra patria la chica Nuevo León y la grande México”.

Por eso, afirmó Canales “ahora que México está en riesgo, que estamos perdiendo las libertades, que la Constitución se atropella diario, no lo podemos permitir, por eso nos unimos y no solo los partidos políticos, sino también con la sociedad civil y celebro que vayamos considerando que somos de los mismos, teniendo una dosis de humildad”.

Mencionó que al día de hoy hay una docena de “apuntados” de los partidos de la coalición PRI-PAN- PRD para buscar la candidatura presidencial y uno más de la sociedad civil, Gustavo de Hoyos.

Lamentó, sin embargo, que Gustavo de Hoyos, “y lo digo con respeto porque es mi amigo, el día que anunció su aspiración por la candidatura, dijo que los políticos de los partidos éramos corruptos y que era el momento de los ciudadanos”.

Admitió, “sí, hay corrupción en los partidos, en el mío (el PAN) hay corrupción, también en la sociedad civil, pero no es lo que prevalece: en todos los partidos, en todos los organismos de la sociedad civil y, lo que es más importante, en la sociedad mexicana, prevalece la honestidad, el trabajo cotidiano en favor de nuestras familias, en favor del México que nos une, a eso es a lo que aspiramos, es en lo que estamos unidos, reconociendo nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras corrupciones, y luchando cada quien con sus métodos para salir de ellas y que sean cosa del pasado”.





El panista mencionó que hay quienes desde la prensa los critican con razón, de que “estamos dormidos, que dónde están nuestros precandidatos”, frente al posicionamiento que han alcanzado los aspirantes de Morena.

Sí, señaló, ellos tienen más de un año haciendo campaña, por eso los conocen, porque están utilizando “todos los recursos del gobierno, del pueblo de México, mientras los demás partidos, la sociedad civil, respetamos la Constitución, no estamos en campaña, los tiempos de la ley no han llegado, por eso no se conocen y se difunden con la misma profusión, nuestras teorías y nuestros hombres y mujeres, que hay muchos muy buenos y muy buenas para aspirar a ese honroso cargo”.

Canales puso de ejemplo para llegar a consensos o acuerdos en la disputa de candidaturas, la forma en la que las empresas fabricantes de la Corona, la Carta Blanca y la Superior, “se ponía de acuerdo en los mercados respetando la libertad de mercado.”

Asimismo, dijo que por las divisiones entre los mexicanos “perdimos el Istmo Centroamericano, hemos perdido de Texas a California, nos han invadido los norteamericanos, los franceses, los austriacos”.

El panista rechazó entonces la postura del partido Movimiento Ciudadano de no unirse a la coalición opositora, con el fin de no diluirse dentro de dicha alianza. “Claro, cada partido quisiera que sus decisiones prevalecieran, pero debemos tener una dosis de humildad para aceptar que lo mejor está en todas partes y hay que tener la habilidad de encontrarlo”.

Canales dijo que para las elecciones por la gubernatura de Nuevo León en 2021, el partido lo comisionó para buscar un candidato ciudadano, pero de más de 20 que entrevistó, ninguno aceptó por las implicaciones en la vida personal y porque “ser político no es fácil, ser administrador público tampoco, pero no es imposible, hay que tener una dosis de generosidad”

Por ello, señaló, “queremos más ciudadanos que como Gustavo de Hoyos, a pesar de esa crítica que le hago -por afirmar que los políticos son corruptos y es momento de los ciudadanos-, mis respetos, le deseo lo mejor y seguramente va a ser evaluado junto con otros perfiles de partidos” y ciudadanos para la candidatura presidencial y otros cargos.

“Vamos a definir reglas, no es fácil definirlas, algunos panistas y lo digo con todo respeto a mi presidente nacional, Marko Cortés, no estamos de acuerdo con esa idea” de exigir uno por ciento de apoyos del padrón, a los aspirantes presidenciales del PAN, porque son casi un millón de firmas, y en cambio se pronunció porque se abra el registro a los ciudadanos.

Expresó que Marko Cortés sabe su opinión, “y en el PAN estamos acostumbrados a ese debate interno, habrán de salir reglamentos, mecanismos que propicien que todo aquel hombre y mujer interesado en el servicio público lo haga, por eso me siento muy orgulloso de participar en este esfuerzo”, de buscar un gobierno de coalición impulsado por partidos de oposición y asociaciones civiles.











