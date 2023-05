Funcionarios, legisladores y políticos que son vistos en sus partidos políticos como probables candidatos presidenciales para 2024 reaccionaron a la reciente encuesta de preferencias electorales publicada por EL UNIVERSAL el pasado 22 de mayo.

De las primeras políticas en opinar sobre el sondeo de El Gran Diario de México fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que si todo sigue así “en el 24 habrá continuidad de la transformación y habrá mujer presidenta. Pues es similar a otras encuestas que se han dado”, indicó tras la presentación de acciones de abastecimiento en la Ciudad de México.

En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tomó con mesura y de manera positiva los resultados de la encuesta de EL UNIVERSAL que lo coloca en tercer lugar de los aspirantes presidenciales de Morena.

“El que me coloquen en el tercer lugar sin hacer campaña, sin gastar un solo cinco, sin tener un solo espectacular y sin tener un solo funcionario pagado o una estructura política a mi favor, pues me siento muy tranquilo al saber que hay un sector de la población que me respalda”, aseguró en entrevista.

Por el PAN, la senadora Lilly Téllez, expresó en Twi- tter su confianza con la medición. “Soy la opción más competitiva y represento la voz de todos los que queremos detener la destrucción de Morena”, comentó.

En tanto, el senador perredista Miguel Ángel Mancera afirmó que la encuesta de EL UNIVERSAL que lo coloca en la lista de los aspirantes presidenciales de la Alianza Va por México lo compromete a seguir trabajando como hasta ahora.