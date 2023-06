El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “extremo” el comentario del cantante Francisco Céspedes, quien deseó la muerte al Mandatario, pero aclaró que no se siente agraviado y pidió respetar el punto de vista del intérprete cubano.

“Un cantante, Céspedes dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte. Les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador pidió que se transmitieran en el Salón Tesorería los comentarios de Céspedes y luego instruyó que pusieran la canción “Nunca he creído que alguien me odia”, del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

El presidente López Obrador recordó que no es partidario de la Ley del Talión, porque no se puede responder a la violencia con la violencia.

“Y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda, nosotros andamos feliz, feliz, feliz. Entender esa circunstancia. Decía José Martí que había que buscar el bienestar material y el bienestar del alma. Entender estas circunstancias, les decía que a veces la consigna es ´ni perdón ni olvido´, yo digo, ´perdón si, olvido no´, pero sobre todo entender las circunstancias”, expresó.

Lee también: ¿Quién es Francisco Céspedes, cantautor cubano-mexicano que se lanzó contra AMLO?