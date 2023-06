¿Quién es Francisco Céspedes, cantautor cubano-mexicano que se lanzó contra AMLO?

El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes está en el ojo público tras las polémicas declaraciones que emitió en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso le deseó la muerte.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó en una entrevista.

Pero, qué se sabe del cantautor cubano mexicano que arremetió en contra del presidente tras un concierto en Hermosillo, Sonora.

Francisco Céspedes

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Céspedes es un cantautor y músico cubano-mexicano, originario de Santa Clara, que saltó a la fama gracias a su álbum debut en solitario “Vida Loca” en 1998. Pese a que estudió Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, tuvo la oportunidad de dedicarse completamente a la música.

Tras unirse a distintos grupos cubanos en la década de los años 90, el cantautor llegó a México en 2003, país en el que decidió radicar y nacionalizarse.

Su talento es tal, que Luis Miguel incluyó dos canciones de su autoría en sus discos: “Pensar en ti” y Qué tú te vas”. Sin embargo, fue en 1998 cuando optó por lanzar su disco debut en solitario en el que conjuntó sus experiencias vividas desde su salida de La Habana, Cuba, al que llamó La Vida Loca.

Si bien su fuerte es la música, tuvo la oportunidad de participar en la traducción de la película “El Príncipe de Egipto” y dio vida a "Louis, el cocodrilo", en La Princesa y El Sapo, de Disney. En el año 2000 lanzó su segundo álbum “¿Dónde está la vida?, cuyo sencillo principal fue tema musical en la novela mexicana “La Casa en la Playa”.

Cantó en español en la boda de Barbra Streisand, invitado por Andre Midani en la Casa de David Foster.

Este junio de 2023 el artista cubano-mexicano optó por poner sus redes sociales privadas tras la entrevista que dio donde hizo referencia a López Obrador y la invitación que éste le hizo a Miguel Díaz-Canel durante la celebración del 15 de septiembre. Tiene prohibido el ingreso a Cuba desde 2018.

El perfil del cantante cubano-mexicano apareció "privado" luego de que éste expresara sus deseos para López Obrador. Foto: captura de pantalla

Discografía completa de Francisco Céspedes

Vida Loca

¿Dónde está la vida?

Ay Corazón

Dicen que el alma

Autorretrato

Con el permiso de la Bola

Te acuerdas…

Armando un Pancho, a dúo con Armando Manzanero

Más cerca de ti

Todavía

