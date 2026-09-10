Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de ocho millones de cigarros apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Esta incautación se efectuó luego de detectar una operación de importación en la que se declaraba PAPER FOOD BOX (cajas de papel para comida), provenientes de Hong Kong, China.

El hallazgo de estas cargas derivó de labores de inteligencia previas, en las cuales se advertía el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos para eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país.

Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: X @GabSeguridadMX

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Dicha dependencia, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que el análisis documental, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos permitieron fortalecer las acciones de control y vigilancia aduanera.

Cabe decir que esta acción participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Las instituciones refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, para proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten a México.

Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: X @GabSeguridadMX

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