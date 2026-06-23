Elementos de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), realizaron el aseguramiento precautorio de un embarque integrado por 19 cajas que contenían media tonelada de raíz de tepezcohuite, con destino a Gran Bretaña.

La detección se derivó de la aplicación de procedimientos de revisión documental, inspección no intrusiva e inspección física, mediante los cuales se identificaron elementos que motivaron una revisión especializada.

La mercancía permanece bajo aseguramiento precautorio en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), conforme a los procedimientos aplicables.

Lee también Gertz Manero: 13 casas y terrenos, vehículos de lujo y 18 mdp en joyas, en su declaración

Aseguran media tonelada de raíz de tepezcohuite en la Aduana del AICM (20/06/2026). Foto: Especial

El jueves pasado la Semar informó que en coordinación con la ANAM aseguraron dos toneladas de corteza de tepezcohuite, cuyo destino final era el Reino de los Países Bajos.

La mercancía, declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos”, era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, con origen en México, y programada para ser enviada vía aérea hacia Europa.

[Publicidad]

En esa ocasión la dependencia señaló que este aseguramiento es resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica que realizan las autoridades de forma coordinada en los principales puntos de entrada y salida del país.

Lee también Semar rinde homenaje a Niko, Hunter e Hidra, elementos caninos jubilados; realiza ceremonia "Héroes de Cuatro Patas"

Esto con el objetivo de impedir que las cadenas logísticas nacionales sean utilizadas para actividades que representen amenazas a la seguridad nacional, la legalidad y el comercio legítimo.

[Publicidad]

¿Qué es y para qué se usa el tepezcohuite?

El tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación.

Este tipo de mercancías requiere una supervisión rigurosa debido a que, en determinados contextos, pueden ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química, esquemas de simulación comercial o mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

El manejo irregular de este tipo de productos puede representar riesgos para la salud pública cuando son sometidos a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios establecidos, generando potenciales afectaciones derivadas de la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos.

[Publicidad]

nro/apr