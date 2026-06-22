Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), agrupados en las empresas Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300, aseguraron que no aplicarán descuentos en las tarifas a los pasajeros durante el Mundial.

La semana pasada, Grupo Aeroportuario Marina (GAM) y la mayoría de las agrupaciones de taxis informaron que los usuarios podrán tener descuentos de hasta 18% en tarifas del servicio de taxi autorizado, incluidos programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes.

Sin embargo, Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300 comentaron que ellos no aplicarían ningún descuento, pues no mantienen una relación contractual con GAM.

“Para superar un escenario donde las afirmaciones unilaterales exijan trato de artículo de fe, emplazamos a AICM para que haga públicas las minutas o puntos de acuerdo en los cuales hayan participado representantes legales de Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300, y en los que se haya pactado en coordinación con autoridades facultadas, el falso descuento directo a las tarifas del servicio”, expresaron en un comunicado.

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De igual manera, emplazaron al AICM para que haga públicos los supuestos escritos donde propusieron tales descuentos directos a las tarifas.

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Explicaron que los descuentos que presume GAM en realidad son rectificaciones por cobros indebidos y por procesos redundantes, así como la compensación temporal en las rentas por las afectaciones sufridas durante los trabajos de la mal llamada “modernización”, cuando en realidad se trata del mantenimiento que durante años le debían al aeropuerto capitalino.

Los permisionarios insistieron en que las autoridades del AICM hagan públicos los documentos que, a su decir, fundamentan jurídicamente los cobros indebidos, así como los contratos correspondientes que, falsamente, sustentan la obligación de los permisionarios de realizar esos pagos.

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“Puesto que el AICM ya aceptó que la disminución en el pago de las rentas por el uso de espacios comerciales obedece a la compensación que se ha hecho a todos los arrendatarios afectados por los trabajos de remodelación del aeropuerto, y además únicamente tiene efecto por un periodo de tres meses, solo resta que haga públicos esos documentos mediante los cuales Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300 aceptaron que tal disminución temporal en las rentas, se encontraba condicionada a un descuento directo en las tarifas del servicio; emplazamos a AICM para ese efecto”, recalcaron.

Y agregaron: “Ya que Grupo Aeroportuario Marina se dice tan preocupado de obtener mejores precios y tarifas de los servicios que utilizan los usuarios, y que éstos conozcan con claridad y de manera directa el tipo de descuento, promociones y/o beneficios, así como las condiciones aplicables a los mismos, emplazamos a AICM para que no limite su intervención exclusivamente en los permisionarios del Servicio, sino que extienda tan loable labor con las aerolíneas, restaurantes, estacionamientos y todos los demás comercios que operan en el aeropuerto”.

Finalmente, comentaron que también existe la posibilidad de que el AICM decida beneficiar realmente a los usuarios y a sus clientes, limitándose a prestar con la mayor eficiencia, eficacia y respeto al marco legal los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a su cargo, lo que no sería poca cosa.

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