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Varias macetas con árboles fueron instaladas al interior de la estación de Metro Portales, de la Línea 2 del Metro, una de las que fueron rehabilitadas como parte de la renovación que se hizo de cara al Mundial 2026.
Dichas macetas, con árboles ficus, están ubicados en el puente peatonal de ingreso para los usuarios desde la Calzada de Tlalpan hacia la zona de torniquetes.
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Como parte de la renovación de la Línea 2, varias estaciones cuentan con jardines verticales en la zona de andenes.
Sin embargo, a sólo unas semanas de la instalación de estos muros verdes, algunas plantas comenzaron a marchitarse, presuntamente a causa de estrés hídrico, como dio cuenta EL UNIVERSAL el pasado 19 de junio.
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