, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de las , incluidos los y las menores de edad.

En la conferencia mañanera de este viernes 5 de diciembre en, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Montiel Reyes adelantó que próximamente se hará una consulta para este sector de la población.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre, la secretaria de Bienestar indicó que en México reciben esta pensión un millón 614 mil personas menores de 65 años, y destacó además el derecho a la rehabilitación. La inversión este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar durante la conferencia mañanera de este 5 de diciembre encabezada por la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez (05/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar durante la conferencia mañanera de este 5 de diciembre encabezada por la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez (05/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Hay adultos que viven con discapacidad, y son cerca de 2 millones y medio”, dijo.

Al destacar el Programa Salud Casa por Casa, mencionó que se han visitado a más de un millón de personas con discapacidad en su domicilio, otorgando consultas gratuitas, además que se avanza en un mapeo de la discapacidad por territorio.

Agregó que el gobierno ha apoyado a 2 mil 698 niñas y niños con cáncer, ante la instrucción presidencial de entregar un apoyo a las familias cuidadoras de estos menores, por 6 mil 400 pesos bimestrales.

La secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional (05/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
La secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional (05/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Aridana Montiel resaltó el convenio con Teletón para la rehabilitación rehabilitación; 25 mil 525 menores reciben estas terapias y van 4 millones 401 mil terapias desde 2021.

Expresó que “es muy satisfactorio ver cómo los niños rompen barreras” y muestran fortaleza. Mencionó que ha evolucionado el monto de la pensión y se cumple el precepto que debe haber más recursos.

“Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública”, dijo al también resaltar los avances para un sistema de cuidados.

