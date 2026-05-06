La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación por un año a la empresa HIMA Promotions S.A. de C.V., por lo que no podrá participar, por sí misma o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

“La empresa HIMA Promotions ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México”, informó la dependencia.

La sanción fue interpuesta mediante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la “Adquisición de Medicamentos".

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Dicha empresa presentó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, la cual resultó falsa.

La notificación de la sanción se hizo el 13 de abril de 2026 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, detalló la Secretaría Anticorrupción.

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