La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde señaló que el INE debe apegarse a la época de austeridad para la elección del Poder Judicial, tras criticar el monto de 13 mil millones de pesos que perfila el órgano electoral.

“¿Qué está planteando el INE? Dice que necesita 13 mil millones de pesos para hacer la elección, si con 10 mil millones hizo la presidencial el año pasado, ¿creen que necesita más dinero que la elección presidencial para hacer la elección de jueces, magistrados y ministros? ¿No se tratará, nuevamente, de una estrategia para detener la reforma?”, cuestionó.

“No sé qué opinan ustedes, porque parece ahora impensable. No va a haber campañas, no va a haber recursos para partidos políticos, no va a haber nada de eso y aun así el INE ha venido insistiendo en estas cantidades”, insistió la líder morenista.

Además, confió en que el INE tome conciencia de la importancia no solo de la austeridad, sino del ejercicio democrático que representa la elección del Poder Judicial.

El Consejo General del INE aprobó un presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos para la elección del Poder Judicial, donde se contempla la renovación de más de 800 cargos.

Sin embargo, la organización sigue detenida por las suspensiones judiciales que han sido notificadas al Institutos, así como posibles sanciones y multas ante el desacato.

