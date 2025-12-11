Si la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entrega la iniciativa en la última semana de diciembre o la primera de enero de 2026, la Cámara de Diputados podría realizar un periodo extraordinario, anunció Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados.

Explicó que se reunió con algunos integrantes de dicha comisión, sin precisar quienes, para consultarles si existe la posibilidad de que envíen el proyecto antes de que termine el año, e inicie el análisis, por lo que “no se descarta que en enero estemos iniciando, a mediados de enero, periodo extraordinario”.

"Todavía no están listos, concretamente me dijeron que están en los últimos detalles, redactando normas y que ellos verían la posibilidad de después del 25 de diciembre, hacer el intento, o en la primera semana de enero, depende de eso si convocamos o no a periodo extraordinario”, declaró Monreal en conferencia de prensa.

El legislador morenista añadió que la Comisión Presidencial también analiza si incluye en la reforma electoral, empatar la elección intermedia del 2027 con la revocación de mandato.

“Tenemos algunos otros temas pendientes aquí en la Cámara, pero eso se suma a la revocación de mandato y la reforma electoral, que si la revocación de mandato puede ser por separado o, incluso, dentro de la reforma electoral, en uno de sus apartados, estamos a la espera”, dijo.

nro/bmc