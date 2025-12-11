Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Si la Comisión Presidencial para la entrega la iniciativa en la última semana de diciembre o la primera de enero de 2026, la podría realizar un periodo extraordinario, anunció Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados.

Explicó que se reunió con algunos integrantes de dicha comisión, sin precisar quienes, para consultarles si existe la posibilidad de que envíen el proyecto antes de que termine el año, e inicie el análisis, por lo que “no se descarta que en enero estemos iniciando, a mediados de enero, ”.

"Todavía no están listos, concretamente me dijeron que están en los últimos detalles, redactando normas y que ellos verían la posibilidad de después del 25 de diciembre, hacer el intento, o en la primera semana de enero, depende de eso si convocamos o no a periodo extraordinario”, declaró Monreal en conferencia de prensa.

Lee también

El legislador morenista añadió que la Comisión Presidencial también analiza si incluye en la reforma electoral, empatar la elección intermedia del 2027 con la revocación de mandato.

“Tenemos algunos otros temas pendientes aquí en la Cámara, pero eso se suma a la revocación de mandato y la reforma electoral, que si la revocación de mandato puede ser por separado o, incluso, dentro de la reforma electoral, en uno de sus apartados, estamos a la espera”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]