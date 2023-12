Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reanudación de las corridas de toros en la Plaza México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se lleve a cabo una consulta vinculatoria en la Ciudad de México para que sea la ciudadanía la que decida si las corridas de toros deben permitirse o no y ofreció su ayuda para que esta se lleve a cabo

Además, manifestó que éste "no sólo es un asunto legal", sino que se trata de un "asunto moral y político".

A pregunta expresa en conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la consulta es la practica más efectiva, democrática.

“Aún cuando no termina el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. En este caso sería lo mejor para todos y tengan confianza.

“Ya hay muchos ciudadanos muy conscientes. Esto es lo mejor, es la práctica más efectiva, democrática. Es el método más democrático”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que se debe de analizar si legalmente es posible llevar a cabo esta consulta en la capital.

“Yo creo que sí, para que sea una consulta cuyo resultado se pueda aplicar, que sea vinculatoria, es cuestión ver el marco legal.

“Estoy seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza y no es solamente un asunto legal, es un asunto moral y político para que no tengan que decidiendo sobre estos temas que es de interés de mucha gente solo unos servidores públicos, que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo y hay confiar”.

“¿Usted nos podría apoyar?”, se le preguntó.

“Yo les ayudo, nada más déjenme ver cómo está marco legal y yo les hago la recomendación.

“Si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe de haber a los animales es aquí. En todos lados, pero más aquí”, dijo.





















