El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que nuestro país “está de moda”, todo mundo quiere vacacionar y vivir en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de julio en Palacio Nacional, López Obrador destacó que hay restaurantes en las colonias Roma, Polanco y Condesa en donde se observa que la mitad de las mesas están ocupadas por extranjeros.

Reconoció que hay sectores de la población capitalina que no les gusta la llegada de extranjeros “porque encarecen los servicios”.

“México que siempre ha tenido muy buena fama en el mundo, está ahora, lo voy a decir coloquialmente, de moda, todo el país; la Ciudad de México, todos quieren venir, de todo el mundo, a vacacionar aquí a la Ciudad México y a vivir en la Ciudad de México.

“Hay quienes no les gustan porque encarecen los servicios. Ya restaurantes de la Roma, Polanco, la Condesa, la mitad de las mesas, me dicen, me platican -porque cuando salgo que es una vez o dos veces al año- voy a dos lugares, pero básicamente a El Cardenal, me gusta mucho ahí con Tito Garizuriet, que es de los mejores restaurantes de México. Pero ahí no veo tantos extranjeros, pero hay otros lugares donde están llenos, hay colas y hay restaurantes ya de la Ciudad de México en necesitan reservación y 15 días para que puedan dar el servicio”, dijo.

El Presidente llamó a hacer un trabajo que analice cuántos extranjeros, en especial de nacionalidad estadounidense, llegaron a vivir a la capital de la República.