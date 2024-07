Luego de que su hijo Gonzalo López Beltrán se reunió con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que éste no trabajará en el gobierno y que desde hace unos años es su asesor, sin cobrar sueldo, en el proyecto del Tren Interoceánico.

“Sí lo supe (que se reunió con Sheinbaum), pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 5 de julio en Palacio Nacional.

El Presidente explicó que Gonzalo López Beltrán lo ayudaba a ver el avance de las obras, el tendido de las vías, los trenes y la construcción del rompeolas en Salina Cruz, proyectos a cargo de la Secretaría de Marina.

“Como Daniel Chávez en el Tren Maya, un hombre con muchos recursos económicos, yo creo que es el empresario de turismo que más divisas trae a México”, dijo al referirse a su asesor honorario en dicho proyecto.

El Mandatario mencionó que su hijo Gonzalo se hará cargo de la fábrica de chocolates “Rocío” que emprendió con su hermano Andrés López Beltrán.

“Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen, él en sociedad con Andrés. Él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque, pobre de los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que parecer, por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”, expresó.

El presidente López Obrador acusó que el periodista Carlos Loret de Mola se equivocó al investigar a sus hijos por presuntos actos de corrupción.

“Ahí fue donde se equivocó entre otras cosas, Loret de Moña, pensando que es que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles, pero no, y me da mucho pero resulta que son honestos mis hijos y me da mucho gusto mucha satisfacción, porque no son ricos”, declaró.

