El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el juez Rodrigo de la Peza haya cancelado su orden al Tribunal Electoral (TEPJF) para que nombre a los dos magistrados faltantes, y adelantó que tras esta cancelación, su gobierno no mantendrá su solicitud de juicio político.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de julio en Palacio Nacional, López Obrador señaló que al juez se entrometió en un asunto que únicamente corresponde al TEPJF.

“Qué bien, qué bueno, porque... Ah, ¿no fue por voluntad propia? No le hace, qué bueno, porque la Constitución es muy clara con eso, corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral.

“¿Cómo se va a meter el juez a algo que no le corresponde? Además no hay lagunas, no es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió, qué bueno, felicidades”, dijo.

“¿Mantendrán juicio?”, se le preguntó.

“No, no, no, si ya se resolvió, ya para qué. Qué bueno. ¿Para qué va a estar uno en puerta de autoridad? Como se decía antes”, respondió.

