Los ases bajo la manga de Sheinbaum

Ya conocemos 16 de las cartas con las que Claudia Sheinbaum gobernará el país, pero aún faltan por destapar algunas de las más importantes, y entre ellas, dos ases que la primera presidenta en la historia de México tiene bajo la manga.

Hasta ahora, los nombres de estos dos personajes, y cuál será su papel en el segundo piso de la Cuarta Transformación, sólo son conocidos por el círculo más íntimo de Sheinbaum, y por este Arlequín mitotero que logró conocer el dato.

Estos dos ases no son otros que Alejandro “Alito” Moreno y Marko Cortés. Así como lo escucha, muy pronto, los presidentes del PRI y del PAN serán dos estrellas más en la constelación de la Cuarta Transformación.

Aunque en principio se pensó darles cargos en el gobierno federal, ahora la presidenta Sheinbaum se ha dado cuenta que quizá fuera de la administración pública estos dos próceres de la democracia podrían servir mejor a la Cuarta Transformación.

A esta altura del texto usted se preguntará cuál es la lógica de subir a “Alito” y a Marko al tren de la 4T. La respuesta no podría ser más obvia: por justicia y agradecimiento. Ningún morenista ayudó tanto al triunfo arrasador de la 4T, como lo hicieron Moreno y Cortés.

Ambos pusieron el mayor de sus empeños para que la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD fuera apaleada en las urnas por Sheinbaum. También, realizaron su mejor esfuerzo para designar a candidatos perdedores al Congreso, lo que ayudó mucho a Morena y aliados para lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y a arañarla en el Senado.

Para agradecer su eficiencia, el segundo piso de la 4T ya había pensado en ellos para darles un “hueso”. En el caso del buen “Alito” se había pensado, en principio, darle la Secretaría de la Función Pública, para que se hiciera cargo de mantener a raya a corrupción en el gobierno, pero, aunque su honestidad es a prueba de balas, algunos consideraron que por su personalidad quizá tendría un mejor desempeño como cabeza del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, pues ese es un tema que él domina y en el que tiene amplia experiencia. No habría un solo funcionario que se saliera con la suya, pues, “Alito” se las sabe de todas, todas. Cómo dirían algunos, no le van a vender Gansitos a Marinela. Me canso ganso, que hubiese sido un gran titular de ese instituto, pero la historia de la transformación le tiene destinado un mejor capítulo a “Alito”, ya le platico más adelante.

Y para el gran Marko, también se había pensado una tarea acorde a sus cualidades, que son muchas. A él se le iba a encargar un tema prioritario para la 4T. Se pensaba en crearle el puesto de coordinador de la Comisión para la Implementación de la Reforma al Poder Judicial.

Cómo quedó demostrado con audios, Marko es experto en negociar posiciones, lo mismo gestiona notarías públicas y asientos en institutos autónomos, que candidaturas a cualquier puesto de elección popular, y es ahí, justamente, donde se va requerir un talento como el de él para negociar candidaturas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, una vez que se apruebe y entre en vigor la reforma del presidente AMLO que obliga a que los juzgadores sean electos por voto popular, es decir, por el pueblo que nunca se equivoca.

Pero, aunque ese traje parecía hecho a la medida para Marko, al igual que en el caso de “Alito”, surgió una mejor posición desde la cual el panista puede seguir sirviendo a la 4T, tal y como lo hizo en el pasado proceso electoral.

Más que en el gobierno, “Alito” y Marko pueden seguir sirviendo a Morena y al gobierno justo donde están ahora, en el Senado y en su partidos.

En este caso, “Alito” resulta ser el más valioso de los dos, pues con la cachucha de senador podrá apoyar cualquier iniciativa que la presidenta mande al Senado, dónde les faltan solo unos cuantos legisladores para tener mayoría absoluta, como la que sí tienen en la Cámara de Diputados. Además, Moreno está moviendo los hilos necesarios, y este domingo podría quedar listo el terreno para que se mantenga como presidente del PRI por ocho años más. Así, el gobierno tendría el control absoluto del Senado y de uno de los partidos de oposición, que aunque hoy es chiquito, tiene el tamaño suficiente para ser un aliado útil.

En este escenario, el gobierno ya no necesita de Marko Cortés, y bien podría dejarlo fuera de la jugada, pero recuerde que los morenistas no mienten, no roban y no traicionan, así que lo integrarán a la 4T y le encargarán una tarea muy sencilla, que siga generando división en el PAN (hoy en día la segunda fuerza política) para que Morena y el gobierno no se distraigan peleando con la oposición y se concentren en sus peleas internas y en gobernar.

No faltará quien diga que ninguno de los dos merece ser aceptado en las filas de la 4T, pero si se piensa dos veces, ”Alito” y Marko fueron menos opositores a la candidatura presidencial de Sheinbaum que algunos morenistas.

Ni “Alito” ni Marko descalificaron a Sheinbaum como sí lo hizo Marcelo Ebrard. Y, a diferencia de Gerardo Fernández Noroña, ellos no están mendigando un hueso en el gabinete y pidiendo un puesto por el apoyo otorgado a la próxima presidenta. Alito y Marko hicieron todo lo posible para que Xóchilt Gálvez perdiera, y pese a ese servicio a Sheinbaum y al movimiento de la 4T, no están pidiéndole frías a la presidenta.

Por méritos propios, “Alito” y Marko, son hoy en día, dos ases de la baraja de Sheinbaum, y ese par, no lo mata ni una quintilla.

ME CANSO GANSO. – “Alito” y su partidito

El PRI puede estar muy golpeado electoralmente, pero si algo se mantiene intacto son las tradiciones. El espíritu de Fidel Velázquez, el desaparecido y sempiterno líder de la CTM, se mantiene vivo en la persona de “Alito Moreno”, que, primero dios, logrará estar 8 años más en la presidencia del PRI y sumará tres periodos como presidente del otrora partidazo. “Alito” podrá decir: El PRI es chico, pero es mi partido.

Este Arlequín estará de regreso en un par de semanas. Hasta entonces.