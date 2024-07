Gonzalo López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador, visitó a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, en su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

El pasado martes, se le preguntó a Sheinbaum si invitaría a alguno de los hijos del presidente Andrés Manuel López a su gabinete; sin embargo, no respondió.

La virtual presidenta electa, aprobó que el hermano del presidente José Ramiro "Pepín" López Obrador, ocupara un puesto público.

Gonzalo, el tercer hijo del presidente López Obrador en su matrimonio con Rocío Beltrán, llegó en una camioneta negra, presuntamente con blindaje, y no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban.

“Por lo pronto no, todavía no acabamos de nombrar a nuestros secretarios y secretarias”, mencionó el pasado martes.

No obstante, dio el visto que el hermano del presidente ocupe un puesto público, tal es el caso de José Ramiro "Pepín" López Obrador, quien era Secretario de Gobierno en Tabasco.

"Javier May tiene todo el derecho de formar a su gabinete, ayudaron a su campaña y es una decisión del gobernador de Tabasco, y es un gobernador de tiene casi el 80 por ciento de apoyo popular, inédito”, expuso tras una reunión con jóvenes de todo el país.

El pasado 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su hijo Gonzalo López Beltrán tras un audio revelado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que, presuntamente, lo involucra en tráfico de influencias en minas del sur del país.

"No, mi hijo no tiene nada que ver, nada, absolutamente, es que tratan de mancharnos, pero no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas”, expresó.

