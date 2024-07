Este jueves la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó, por tercera semana consecutiva, a los miembros que integrarán su gabinete. Se trata de cuatro caras conocidas, muy conocidas. Cercanos todos a ella y varios también al presidente López Obrador.

Rosa Icela Rodríguez va a la Secretaría de Gobernación. Ya acompañó a Sheinbaum como secretaria de gobierno al principio de su mandato. Representa continuidad y es vista como muy cercana, también, al mandatario actual.

Mario Delgado, presidente de Morena, va a la secretaría de Educación. Delgado cierra así una etapa brillante al frente de Morena, ganándolo todo o prácticamente todo. También tiene pasado como funcionario capitalino, fue secretario de Educación en el gobierno de Marcelo Ebrard, Delgado sabe trabajar bien con Sheinbaum. Se abre aquí otra clave. ¿Quién toma la batuta en el partido guinda?

Ariadna Montiel se queda como hasta ahora en la Secretaría del Bienestar. En su primer mensaje deja todo muy claro: los programas sociales actuales continúan, se mejorarán y nacerán otros. No hay más que agregar.

Omar García Harfuch va a la secretaría de Seguridad Pública. El reto no es menor, no solo por los altos índices de inseguridad en el país, sino que le tocará modificar o adaptar el modelo para trabajar con la Guardia Nacional, cuerpo que está bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Su as bajo la manga: las labores de inteligencia y coordinación que, bien empleadas, buscarán darle la vuelta al combate a la violencia.

Quedan pendientes, entonces, otras papas calientes. Aún no hay titulares de Pemex, Defensa y Marina.