AMLO: Mi hijo Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción... y Loret de Mola la encarna “Tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas", declaró López Obrador

"Es un vil calumniador, corrupto”, expresó López Obrador contra Loret. Foto: EL UNIVERSAL-Captura