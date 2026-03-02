Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está concluyendo la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que no será enviada esta noche,

Tras salir de una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional, Monreal indicó que “en el trayecto de las horas se concluirá”. Señaló además que se busca convencer a adversarios y profundizar con los partidos aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo.

“No se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la iniciativa. La presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas se presentará”, dijo.

Señaló que la titular del Ejecutivo federal sigue revisando la redacción completa de la modificación de los artículos constitucionales que enviará a la Cámara y también la revisión de la ley secundaria.

“Nosotros estamos preparados para iniciar todo el proceso legislativo. Habrá un debate amplio, habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra Presidenta y tratar de convencer a los adversarios”, declaró al señalar que Morena va con todo el respaldo.

Apuntó que el tema de los plurinominales y el presupuesto no se va modificar.

Comentó que habló con Sheinbaum de la “resistencia” que existe de los partidos aliados de Morena: “Pero no hay que descalificaron, al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza política y electoral que hemos suscrito”.

Admitió Monreal que sin el Partido Verde y sin el Partido del Trabajo es complicado que se tenga mayoría calificada.

“No adelantemos vísperas, vamos a platicar con ellos estos días y la mejor manera de conversar con compañeros que no coinciden es tratándonos con respeto y expresando argumentos y razones por los cuales tenemos que apoyar a nuestra presidenta”, declaró.

Agregó que estará atento para que el proyecto se presente en las próximas horas.

Explicó que cuando llegue, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenya López Rabadán, la turnará a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

“Sí llega mañana, mañana mismo; si llega el miércoles, el miércoles mismo. Yo le calculo, cuando menos, dos semanas de debate, cuando menos”, dijo.

La noche de este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó en sus redes sociales que aún no había llegado la iniciativa.

“Aquí sigo en la Cámara de Diputados, me han preguntado por diversos medios, si ya llegó la iniciativa de Reforma Electoral. Aún no ha llegado. Si esta es la Cámara de origen, en cuanto llegue, se los informaré”, señaló la panista.

