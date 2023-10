El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el fideicomiso para atender los daños provocados hace nueve años por el derrame de Grupo México en el Río Sonora no fue suficiente y no se aplicó todo el recurso.

“No hay transparencia en el manejo de esos recursos, lo vamos a informar aquí”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 4 de octubre en Palacio Nacional.

El Presidente dijo que luego de que la Semarnat presentó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, el cual revela que persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma, se reunirá con autoridades ambientales y con el gobernador Alfonso Durazo para hacerle una propuesta de remediación a la empresa y actuar legalmente.

“Vamos a tener una reunión con la procuradora del Medio Ambiente y la secretaria del Medio Ambiente, y también escuchar la opinión del gobernador Durazo y las autoridades municipales para ver que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente”, dijo.

“Pero todavía no tenemos un plan, solo es el dictamen sobre los daños y la demostración de que el Fideicomiso que se hizo en ese entonces no sólo no fue suficiente y no se aplicó todo el recurso, no hay transparencia en el manejo de esos recursos”, agregó. Confió que en dos semanas tenga una propuesta de plan.





