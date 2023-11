El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó denunciar al periodista Hernán Gómez Bruera por supuestamente mencionar a unos de sus hijos en el libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”, pero el colaborador de EL UNIVERSAL aclaró que en su obra no menciona a ningún o de sus descendientes.

“No, no tengo esa práctica, sino imagínense cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 24 de noviembre en Oaxaca.

López Obrador mencionó que no está acostumbrado a denunciar a nadie “porque serían muchos”, además que acusó campañas en contra de su gobierno.

“Yo pienso que la gente, nuestro pueblo ahora está muy consciente y sabe muy bien lo que representamos. Ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en vida es la honestidad.

“Por eso puedo resistir todos los ataques, es mi blindaje, lo que me protege, mi autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral, y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos, como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes, si fuésemos corruptos no podríamos transformar a México, no podríamos enfrentar a la mafia del poder político y económico”, dijo.

Hernán Gómez rechaza mención

Tras salir el tema en la conferencia, Hernán Gómez pidió al asistente a la mañanera que cuestionó a López Obrador que “haga la chamba” de leer su libro “porque el texto en ninguna parte habla sobre el hijo del presidente ni habría motivo alguno para que López Obrador me demandara”.

“Qué pena que una vez más se desperdicie la oportunidad de hablar acerca del negocio de la justicia en México”, expresó el articulista de El Gran Diario de México.

Interesante que un reportero haya llevado a la mañanera el tema de mi libro, “Traición en Palacio”. Solo estaría bien que el periodista haga la chamba de leerlo antes porque el texto en ninguna parte habla sobre el hijo del presidente ni habría motivo alguno para que… pic.twitter.com/f0cIyMPpyt — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) November 24, 2023

