Tras la entrega o detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a que no haya enfrentamientos y a “darle la espalda a la violencia”.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de julio en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que “están pendientes” las Fuerzas Armadas tras los hechos registrados la semana pasada.

“No hay nada, nada, nada que indique que puedan haber enfrentamientos. Y convocamos a que no se den estos enfrentamientos porque no ese el camino, la violencia no.

“Entonces esperar a que se tenga más información y darle la espalda a la violencia”, expresó López Obrador.

Lee también Hijo de “El Chapo” estaba considerando rendirse, dice reporte de EU a México tras arresto con “El Mayo” Zambada

Señaló que quienes se dedican a actividades ilícitas saben que no resuelven nada con la confrontación.

“Yo confío en que no va a haber confrontación, lo deseo. Además, le pido a todos que nos comportemos con responsabilidad y que apostemos a la paz, a la paz, nada más es cosa de que se aclare qué sucedió, que tengan confianza que nosotros no vamos a ocultar nada. Y que tengan también la confianza de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, ni en México ni en el extranjero”, dijo.

Aseguró que sus adversarios hacen campañas en contra de su gobierno, porque quisieran tener autoridades debilitadas.

Al hacer referencia a Melchor Ocampo, el Presidente expresó: “Es peor quebrarse que doblarse”.

Lee también.- Gobierno de México, sin idea del motivo que tuvo Chapito para entregarse a EU: Rosa Icela Rodríguez