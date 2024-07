Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad (SSPC), reconoció que el gobierno mexicano no tiene idea del motivo que tuvo Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” para entregarse a las autoridades de Estados Unidos la semana pasada, junto con Ismael “Mayo” Zambada, a Estados Unidos, y señaló que es parte de las investigaciones que realiza la FGR.

En conferencia de prensa del presidente López Obrador, la secretaria señaló que en las investigaciones que se llevan a cabo por estos hechos por parte de la FGR también está el origen del vuelo, así como la identidad del piloto.

“¿Tiene una idea de por qué se rindió Joaquín Guzmán López?”, se le preguntó.

“No, es parte de la investigación. Nosotros estamos nosotros hoy dando un reporte que nos da la Embajada de Estados Unidos a la FGR, y a todos los integrantes del gabinete de seguridad. Entonces lo que estamos haciendo exclusivamente es transmitirles, informarles a ustedes qué es lo que hay hasta el momento.

“Falta todavía alguna información que consideren también en esta investigación proporcionar las autoridades de Estados Unidos, por lo pronto enumeramos estos siete puntos, textualmente es lo que ellos informan”, dijo.

“¿Si el vuelo salió de Hermosillo o no como se comentó el vienes? Si nos pudieran aclarar, porque el piloto ha declarado en Estados Unidos en medios que no fue él, que no fue en este vuelo, que hubo una equivocación, un error por parte de México? Si nos pueden aclarar ”, se le insistió.

“Sí, efectivamente como decía anteriormente es parte de la investigación que la FGR está haciendo. Va hacer todas las consideración de todas las entidades o aeropuertos, personal que hayan estado, digamos como testigos en este caso. Eso es parte de las investigaciones de la FGR”.

“Entonces, ¿aun no se descarta que sea este vuelo de Hermosillo?”, se le insistió.

“Vamos a esperar qué dice la Fiscalía General de la República”, respondió.

“¿La identidad del piloto?”, le insistió otra reportera.

“También es parte de las investigaciones que ya trae la FGR, pero también a propósito de eso, estamos esperando más información sobre estas pregunta que usted hace sobre el vuelo, la ruta, todo eso de las autoridades de Estados Unidos”, contestó.