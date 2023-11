El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la designación de Omar Fayad Meses como embajador de México en Noruega, al señalar que tiene un compromiso con el “humanismo” del exgobernador de Hidalgo al enfrentar la tragedia de Tlahuelilpan.

“Bien muy bien, lo de Omar, ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen después de la pandemia cuál el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente, llegué y ya estaba Omar y no se despegó”, contó el Presidente.

Al cuestionarlo si compraba conciencia con cargos diplomáticos, el presidente López Obrador respondió que no caería en provocaciones.

“Estoy explicando porque, porque a mi impacta mucho eso por la cuestión humana, eso nunca lo voy a dejárselo de agradecer, cada quien tiene su manera de sentir, pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales”.

El Mandatario aseguró que respeta todos los puntos, pero para él la actitud humana de Fayad merece ser reconocida.

López Obrador aseguró que sus designaciones diplomáticas no son un asunto de buenos y malos, sino servidores públicos, que ya fueron gobernadores, que van a representar a México, “¿cuál es el problema?”.

“Ninguno del servicio exterior ha traicionado a México o ha hablado mal de México y hay embajadores y cónsules que han hecho una labor excepcional, la embajadora de Bolivia que le tocó el rescate de Evo Morales… Para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político”.

