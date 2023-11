¿Cómo es Noruega, país para el que AMLO propuso como embajador a Omar Fayad?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de Noruega.

En su conferencia matutina de este 9 de noviembre, el mandatario señaló las razones que lo llevó a tomar esa decisión.

“Bien muy bien, lo de Omar, ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen después de la pandemia cuál el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente, llegué y ya estaba Omar y no se despegó”, contó López Obrador.

Cabe mencionar que, de acuerdo a gente cercana al exgobernador de Hidalgo, sin brindar detalle alguno, dijo a EL UNIVERSAL que desde hace un mes le habrían hecho la invitación, la cual ya aceptó.

¿Cómo es Noruega, del que sería embajador Omar Fayad?

Los orígenes de Noruega como nación se remontan al siglo X. El país se independizó de Suecia en 1905 y, desde entonces, es una monarquía constitucional.

Noruega tiene una población de poco más de cinco millones de habitantes. Aproximadamente un catorce por ciento es considerada inmigrante.

Aunado a ello, tiene varios grupos de población minoritarios y, como consecuencia de la globalización, se ha transformado en una sociedad multicultural. Los sami constituyen la población indígena de Noruega, y el sami es una de las lenguas oficiales.

El país europeo ha sido considerado, en varias ocasiones, como una de las mejores naciones para vivir. Es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida: 80.6 años para los hombres y 84.2 años para las mujeres. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Noruega tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo.

El Rey Harald y la Reina Sonja son los monarcas de Noruega desde 1991. El Príncipe Heredero Haakon es el sucesor de la corona. Está casado con la Princesa Heredera Mette Marit.

