Se amplió por dos años más el plazo para que en el país se utilice el maíz amarillo o llamado transgénico como forraje, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estamos trabajando con el gobierno explicándoles cuál es nuestra postura, dándoles opciones, se amplió el plazo para el uso de maíz transgénico, aunque les molesta mucho que se diga transgénico, dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“Se amplió el plazo para el uso de maíz amarillo en forraje, porque ya se vencía el plazo, nos plantearon que ya habían definido sus procesos de producción, sus cosechas, dijimos adelante, dos años, para que no haya problemas”, comentó.

Agregó que no se permitirá que el maíz transgénico se utilice para el consumo humano, aunque se tenga que llegar a paneles de negociación porque es un asunto de salud pública.

“Sin embargo, siguen insistiendo en que se pueda utilizar el maíz amarillo en consumo humano, y no lo vamos a permitir. El maíz amarillo sólo para alimento de cerdos, pollos, para forraje; y el maíz blanco para la masa, la tortilla, para alimento humano”, expuso.

Añadió que está semana firmará un acuerdo para prohibir que en las tortillerías se utilice maíz transgénico, y la imposición de aranceles para evitar la importación de maíz blanco.

“Se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar esta semana, para que en las tortillerías solo se use maíz blanco, y no transgénico; y va a ir acompañado con el establecimiento de aranceles, para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco”, afirmó.

