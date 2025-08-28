Más Información

ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

El dirigente nacional del PRI y senador confirmó su asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso que convocóeste viernes 29 de agosto.

A través de un oficio dirigido al propio Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, informó que Alito Moreno asistirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano.

Lee también

Ante esta situación, el morenista cuestionó si el dirigente nacional del tricolor llevará a sus “porros” para golpearlo en la sesión de este viernes, convocada para bordar únicamente el tema de la trifulca que se registró este miércoles en la Antigua Casona de Xicoténcatl.

“Su desvergüenza y provocación no tienen límite”, destacó Gerardo Fernández Noroña en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde exhibió el oficio donde se le notificó la asistencia de Alejandro Moreno Cárdenas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses