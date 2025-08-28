El dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno confirmó su asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso que convocó Gerardo Fernández Noroña este viernes 29 de agosto.

A través de un oficio dirigido al propio Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, informó que Alito Moreno asistirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano.

Ante esta situación, el morenista cuestionó si el dirigente nacional del tricolor llevará a sus “porros” para golpearlo en la sesión de este viernes, convocada para bordar únicamente el tema de la trifulca que se registró este miércoles en la Antigua Casona de Xicoténcatl.

“Su desvergüenza y provocación no tienen límite”, destacó Gerardo Fernández Noroña en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde exhibió el oficio donde se le notificó la asistencia de Alejandro Moreno Cárdenas.

