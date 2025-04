El senador Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente del PRI, anunció que denunciará al expresidente Andrés Manuel López Obrador ante autoridades de Estados Unidos por su omisión en el tema de la inseguridad y la violencia que vive el país.

En conferencia de prensa, el dirigente priista recalcó que al exmandatario y otros funcionarios de Morena “los voy a denunciar, porque están señalados de tener vínculos con el crimen organizado, porque no resuelven los temas de seguridad”.

Afirmó que todos los narco-políticos de Morena son los responsables de lo que está ocurriendo en el país, incluido López Obrador.

“Esa política de abrazos y no balazos es lo que nos tiene sumidos en la peor crisis humanitaria y de seguridad, y con nombre y apellido vamos a denunciar al gobierno y a López Obrador de toda la omisión que hicieron.

“Los vamos a denunciar porque los tienen que investigar, aquí en México, en los organismos internacionales y en los Estados Unidos los vamos a denunciar, porque ellos son los causantes de lo que hoy vive nuestro país”, enfatizó.

Alejandro Moreno negó que en la votación del desafuero de Cuauhtémoc Blanco haya regido el “PRIMOR” y aseguró que el PRI votó con base en la legalidad y apego al estado de derecho.

Aseguró que “en San Lázaro no se votó el desafuero de nadie, eso es una vil mentira que está orquestando quienes no conocen el propio gobierno”.

Dijo que lo que se puso a consideración fue el turnar un expediente, regresarlo a la sección instructora “para que durmiera el sueño de los justos y no se pudiera hacer nada”, y la decisión de que se volviera a tener la oportunidad de integrar un expediente, que la fiscalía correspondiente y el gobierno de Morena presentara todas las investigaciones y lo que hay para que se procese a una persona.

“Entonces nosotros votamos con razón, con la ley, con la Constitución, siempre a favor y en la defensa de las mujeres. Para muchos habría renacido el primor, pero yo creo que esa es una narrativa que obviamente hacen nuestros detractores, los que no quieren al PRI”.

“No hay ningún primor, no hay ningún acuerdo. (…) Yo no tengo nada que acordar, yo no voy a acordar con un partido que son narcos, con los morenarcos.

Alejandro Moreno sostuvo que es falso que haya pactado con Morena para que se detenga su desafuero. “Mi tema está resuelto por la autoridad jurisdiccional, no tengo nada que esconder”, recalcó.

