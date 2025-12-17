Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que México debe ser el mejor aliado de Estados Unidos en materia de geopolítica en América Latina y apoyar el uso de cualquier medio para restituir el orden democrático y constitucional en Venezuela.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista aseguró que nuestro país “no puede ni debe ser aliado de narcodictaduras terroristas y comunistas como la de Venezuela”.

“No hay justificación para respaldar regímenes que persiguen, encarcelan y matan a opositores y a adversarios como hace el narcodictador Nicolás Maduro”, puntualizó.

Lee también: Por mayoría, comisiones del Congreso CDMX avalan Paquete Económico 2026; PAN y PRI votan en contra

Alejandro Moreno sostuvo que México tiene una responsabilidad histórica con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos y no puede guardar silencio frente a lo que ocurre en América Latina.

Señaló que en Venezuela “se robaron las elecciones de julio 2024”, por lo que “desconocer el resultado real es avalar al dictador”.

“No es momento de ambigüedades ni de discursos dobles ni tibios. Es momento de tomar postura con claridad, valentía, determinación y carácter. Hay que poner un alto a todas las amenazas que representan estos narcogobiernos a la región. Callar ante las dictaduras es traicionar nuestros principios”, enfatizó.

Lee también: Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EU; los queremos de vuelta, exige

Moreno Cárdenas recordó que a lo largo de su historia, el PRI ha sido firme en condenar cualquier forma de autoritarismo y narcodictaduras que buscan someter a pueblos enteros y donde no se respeta la voluntad popular de los ciudadanos, además de que siempre ha estado del lado de la libertad, la justicia y la democracia.

“En el PRI, en México, estamos a favor de que se utilicen los medios necesarios para restituir el orden democrático y constitucional de Venezuela.

“La postura del PRI es clara: México debe ser el mejor aliado de Estados Unidos en los temas geopolíticos de América Latina. ¡Venezuela libre ya!”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm