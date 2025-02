La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo busca proteger al maíz nativo de algún gen de una especie diferente al maíz, señaló Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

“Que las modificaciones genéticas no superen las barreras naturales, no queremos transgénicos, transgénico es traer un gen de una especie diferente al maíz, y eso no queremos porque ¿Qué pasa? Esos transgénicos van a erosionar a nuestras especies nativas, las van a reemplazar, pero van a ser menos productivas, eso es lo que sí se ha demostrado en el terreno”, explicó.

La funcionaria federal también hizo un llamado a los diputados para que después de la aprobación de la reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico, trabajen y aprueben modificaciones en leyes secundarias en la materia, como la Ley de Bioseguridad.

“Su cultivo debe estar libre de modificaciones genéticas con técnicas que superen las barreras naturales, eso es de lo que lo tenemos que proteger y, desde luego, sobre todo de la reproducción, de la recombinación y que todo aquel uso del maíz genéticamente modificado esté regulado por la ley de seguridad, tenemos una ley de bioseguridad en México, esa es la ley que tenemos que desarrollar, es la que tenemos que llevar hacia adelante en leyes secundarias y trabajarla”, dijo.

La titular de la Semarnat aseguró que el maíz que proviene de Estados Unidos no es comparable, en cuanto a calidad, al maíz mexicano, y por ello es necesario protegerlo mediante una reforma a la Constitución.

“Esta iniciativa de reforma constitucional lo que busca es proteger el maíz nativo, la agrobiodiversidad, la diversidad cultural y la soberanía alimentaria, reconocer constitucionalmente al maíz como elemento de identidad nacional y soberanía alimentaria. De verdad, México es responsable de lo que pasa en el maíz en el mundo, por eso es tan importante, yo les podría decir incluso que un estado de Estados Unidos que nos mande maíz, no tiene la biodiversidad que tiene un cultivo de nuestros pueblos, no es comparable”, afirmó Bárcena.

